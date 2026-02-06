 క్రాష్‌.. క్రాష్‌.. మళ్లీ పడిపోయిన బంగారం, వెండి | Gold and Silver rates on 6th February 2026 in Telugu states | Sakshi
క్రాష్‌.. క్రాష్‌.. మళ్లీ పడిపోయిన బంగారం, వెండి

Feb 6 2026 10:37 AM | Updated on Feb 6 2026 11:13 AM

Gold and Silver rates on 6th February 2026 in Telugu states

బంగారం, వెండి ధరలు మళ్లీ క్రాష్‌ అయ్యాయి. మరోసారి భారీగా పడిపోయాయి. అంతర్జాతీయ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఇన్వెస్టర్ల సెంటిమెంట్‌లో మార్పులు వస్తున్నాయి. అందులో భాగంగా బంగారం ధరల్లో మార్పులు వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం ధరలు (Today Gold Rate) ఒడిదొడుకులకు లోనవుతున్నాయి. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఈరోజు బంగారం, వెండి ధరలు (Today Silver Rate) ఎలా ఉన్నాయో కింద తెలుసుకుందాం.


(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్‌, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)

