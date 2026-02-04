 ధర తగ్గిందనుకునేలోపే మళ్లీ.. తులం ఎంతంటే.. | gold and silver rates on 04 February 2026 in Telugu states | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ధర తగ్గిందనుకునేలోపే మళ్లీ.. తులం ఎంతంటే..

Feb 4 2026 9:51 AM | Updated on Feb 4 2026 10:21 AM

gold and silver rates on 04 February 2026 in Telugu states

ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమోడిటీ మార్కెట్లపైపు పెట్టుబడిదారులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులో భాగంగా బంగారం ధరల్లో మార్పులు వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం ధరలు(Today Gold Rate) ఒడిదొడుకులకు లోనవుతున్నాయి. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఈరోజు బంగారం, వెండి ధరలు(Today Silver Rate) ఎలా ఉన్నాయో కింద తెలుసుకుందాం.

(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్‌, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

పశ్చిమ గోదావరిలో ఎంతో ఫేమస్ ఈ ఆలయం గురించి తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 2

నెట్‌ఫ్లిక్స్ గ్రాండ్ ఈవెంట్.. సగం బాలీవుడ్ ఇక్కడే ఉందిగా (ఫొటోలు)
photo 3

జ్యోతిర్లింగాల యాత్ర మొదలుపెట్టిన హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 4

క్యూట్ జోడీ.. జనవరి ఎంజాయ్ చేశారిలా (ఫొటోలు)
photo 5

అనసూయ డైలీ రొటీన్ ఇదే.. పోస్ట్ వైరల్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Perni Nani Superb Reply To Yellow Media Reporter Question 1
Video_icon

నెక్స్ట్ మీరే అంటగా.. ఎల్లో మీడియా రిపోర్టర్ ప్రశ్న.. పేర్ని నాని స్ట్రాంగ్ రిప్లై
Chandrababu Conspiracy On YS Jagan Guntur Tour 2
Video_icon

YS జగన్ గుంటూరు టూర్ పై పోలీసుల ఓవరాక్షన్
YSRCP Taneti Vanitha Meets Jogi Ramesh At His House 3
Video_icon

జోగి రమేష్ ను పరామర్శించిన తానేటి వనిత
Vidadala Rajini About Chandrababu Cheap Politics On Tirumala Laddu 4
Video_icon

చీప్ పాలిటిక్స్ మానుకో.. లేదంటే వెంకన్న గురించి తెలుసు కదా..
CCTV Exclusive Visuals Of Vijayashanthi Reddy Before Suicide 5
Video_icon

తల్లీపిల్లల ఆత్మహత్య కేసు.. వెలుగులోకి CCTV దృశ్యాలు
Advertisement
 