 బంగారం, వెండి.. ‘మండే’ ధరలు | Gold and Silver rates on 15th December 2025 in Telugu states | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బంగారం, వెండి.. ‘మండే’ ధరలు

Dec 15 2025 10:35 AM | Updated on Dec 15 2025 10:44 AM

Gold and Silver rates on 15th December 2025 in Telugu states

దేశంలో బంగారం, వెండి ధరలు మళ్లీ దూసుకెళ్లాయి. రెండు రోజులుగా కాస్త ఉపశమనం ఇచ్చినట్టు కనిపించినా ఒక్కసారిగా పెరుగుదల బాట పట్టాయి. ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమోడిటీ మార్కెట్లపైపు మదుపరులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులో భాగంగా బంగారం, వెండి ధరలలో మార్పులు వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆదివారంతో పోలిస్తే సోమవారం బంగారం ధరలు (Today Gold Price) ఒక్కసారిగా ఎగిశాయి. వెండి ధరలు కూడా భారీ స్ఠాయిలో దూసుకెళ్లాయి. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఈరోజు బంగారం, వెండి ధరలు (Today Silver Price) ఎలా ఉన్నాయో కింద చూద్దాం..

(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్‌, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)







 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

విశాఖపట్నం : కనువిందు చేస్తున్న విదేశీ వలస పక్షులు (ఫొటోలు)
photo 2

దిల్‌ రాజు కూతరు మేకప్ స్టూడియో.. చీఫ్‌ గెస్ట్‌గా అల్లు స్నేహారెడ్డి (ఫోటోలు)
photo 3

ఇంద్రకీలాద్రిపై భవానీల రద్దీ..జోరుగా దీక్షల విరమణ (ఫొటోలు)
photo 4

‘అఖండ 2: తాండవం’ సినిమా సక్సెస్‌ మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

సింగర్ స్మిత 'మసక మసక' సాంగ్ లాంచ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
TDP Activists Attack On Two Innocents Who Met With Vallabhaneni Vamshi 1
Video_icon

TDP బరితెగింపు.. వల్లభనేని వంశీని కలిశారని చావగొట్టారు
AP High Court Sent Notice To Kalyandurg MLA Amilineni Surendrababu 2
Video_icon

టీడీపీ ఎమ్మెల్యేకు హైకోర్టు నోటీసులు.. 100 స్టాంపును 1,00,000 స్టాంపుగా మార్చి..
MLC Rama Subba Reddy Fires On Adinarayana Reddy 3
Video_icon

రాసిపెట్టుకో జమ్మలమడుగులో ఎగిరేది YSRCP జండానే

MLA Tatiparthi Chandrasekhar Satires On Akhanda 2 4
Video_icon

డబ్బా కొట్టుకొనే డబ్బా రాయుళ్లు.. అఖండ2 పై సెటైర్లు
Stretcher Fell Out Moving Ambulance 5
Video_icon

అంబులెన్స్‌ నుండి జారిపడ్డ స్ట్రెచర్‌
Advertisement
 