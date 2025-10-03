 దసరా డబుల్‌ ధమాకా.. మళ్లీ తగ్గిన పసిడి, వెండి ధరలు | Gold and Silver Price Today 3rd October 2025 in India | Sakshi
దసరా డబుల్‌ ధమాకా.. మళ్లీ తగ్గిన పసిడి, వెండి ధరలు

Oct 3 2025 11:10 AM | Updated on Oct 3 2025 1:26 PM

Gold and Silver Price Today 3rd October 2025 in India

దేశంలో భారీగా పెరుగుతూన్న బంగారం ధరలకు బ్రేక్ పడింది. విజయదశమి సందర్భంగా గోల్డ్ రేట్లు తగ్గుముఖం పట్టాయి. వరుసగా రెండో రోజూ దిగివచ్చాయి. గురువారంతో పోలిస్తే శుక్రవారం బంగారం ధరలు (Gold price today) మరి కాస్త క్షీణించాయి. అలాగే వెండి ధరలు (Silver price today) కూడా భారీగా తగ్గాయి. ప్రస్తుతం దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో కింద తెలుసుకుందాం..


 

 

(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్‌, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)

