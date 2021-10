China vs India: కుదురుగా ఉంటే ఓకే.. లేదంటే సీన్‌ మారిపోద్ది

భారత్‌, చైనాల మధ్య నెలకొన్న సరిహద్దు వివాదం క్రమంగా ఇతర రంగాలకు విస్తరిస్తోంది. చైనా ఒంటెద్దు పోకడలను వీడకపోవడంతో ఇండియా సైతం ధీటుగా బదులిచ్చేందుకు రెడీ అవుతోంది.

అవి ఉండాల్సిందే

తాజాగా విదేశాంగ కార్యదర్శి హర్షవర్థన్‌ శ్రింగ్లా చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇదే విషయాన్ని తేటతెల్లం చేస్తున్నాయి. గురువారం జరిగిన లీవరేజింగ్‌ చైనాస్‌ ఎకనామి అనే సదస్సులో ఆయన కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇప్పటి వరకయితే చైనాతో వ్యాపార, వాణిజ్య సంబంధాలు బాగానే ఉన్నాయని. గతేడాదితో పోల్చితే ఇరు దేశాల మధ్య వాణిజ్యం 49 శాతం పెరిగింది కూడా ఆయన తెలిపారు. అయితే ఇక ముందు వాణిజ్య సంబంధాలు ఇలాగే ఉంటాయనేందుకు గ్యారెంటీ లేదన్నారు శ్రింగ్లా. 1988 నుంచి భారత్‌ , చైనాల మధ్య సంబంధాలు సానుకూల పథంలోనే నడుస్తున్నాయి. ఈ సంబంధాలు ఇలాగే కొనసాగాలంటే ఇరు దేశాల మధ్య శాంతి, సామరస్యపూర్వక వాతావరణం ఉండాలని తేల్చి చెప్పారు.

మాదారి మేం చూసుకుంటాం

‘భారత్‌, చైనా మధ్య జరుగుతున్న వ్యాపారంలో ఎక్కువ శాతం చైనాలో ఉత్పత్తి అయిన వస్తువులు ఇండియాకు దిగుమతి అవుతున్నాయి. దీని వల్ల చైనాకే ఎక్కువ లబ్ధి జరుగుతోంది. దీన్ని సరి చేయాలనే లక్ష్యంతోనే ఆత్మ నిర్భర్‌ భారత్‌ను అమలు చేస్తున్నాం. దేశీయంగా ఉత్పత్తి సామర్థ్యం పెంచుతున్నాం. త్వరలోనే స్వయం సమృద్ధి సాధించడంతో పాటు ఎగుమతులు కూడా చేస్తాం’ అంటూ హర్షవర్థన్‌ అన్నారు.

Our relations generally followed positive trajectory since 1988 when we reestablished contacts at highest level.Advancement of ties in this period was clearly predicated on ensuring that peace&tranquillity weren't disturbed: Foreign Secy at Seminar on "Leveraging China's Economy" pic.twitter.com/nZTtrGJomn

Even as we continue to pursue these issues with China, we also need to do work at home. That is why, Atmanirbhar Bharat – an India with greater capabilities not just helping itself but being a force for good in the international arena, becomes important: Foreign Secretary pic.twitter.com/6P3Nw7hsi8

