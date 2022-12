ప్రముఖ ఏవీయేషన్‌ సంస్థ ఇండిగో సిబ్బంది, విమానంలో ప్రయాణిస్తున్న ప్రయాణికుల మధ్య జరిగిన వాగ్వాదం సోషల్‌ మీడియాలో హాట్‌ టాపిగ్గా మారింది. ఈ వివాదంలో మరో ఏవియేషన్‌ సంస్థ సీఈవో ఎయిర్‌ హోస్టెస్‌కు సపోర్ట్‌ చేశారు. నెటిజన్లు సైతం ఎయిర్‌ హోస్టెస్‌ తీరుపై ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు.

ఇండిగో సంస్థ ఇస్తాంబుల్- ఢిల్లీ విమానాల కార్యకలాపాల్ని నిర్వహిస్తుంది. డిసెంబర్‌ 16న ఇండిగో విమానంలోని ఓ ప్రయాణికుడు తానుకోరుకున్న ఫుడ్‌ ఐటమ్స్‌ అందుబాటులో లేవని వాగ్వాదానికి దిగాడు. ఫ్లైట్‌లో ఉన్న ఎయిర్‌ హోస్టెస్‌ పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు. అదే విమానంలో ప్రయాణిస్తున్న ఈ ఆర్‌.గూర్‌ప్రీత్‌ సింగ్‌ మెన్స్‌ వీడియో తీసి సోషల్‌మీడియాలో షేర్‌ చేయడంతో అది తెగ చక్కెర్లు కొడుతోంది.

వాళ్లూ మనుషులే

As I had said earlier, crew are human too. It must have taken a lot to get her to breaking point. Over the years I have seen crew slapped and abused on board flights, called "servant" and worse. Hope she is fine despite the pressure she must be under. https://t.co/cSPI0jQBZl

— Sanjiv Kapoor (@TheSanjivKapoor) December 21, 2022