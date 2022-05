ప్రపంచ కుబేరుడు ఈలాన్‌ మస్క్‌ చర్యలు ఉహాతీతంగా ఉంటాయి. ప్రొఫెషనల్‌గా, పర​​​‍్సనల్‌గా మిగిలిన ప్రపంచానికి భిన్నంగా చాలా అడ్వాన్స్‌డ్‌గా ఈలాన్‌ మస్క్‌ ఆలోచనలు కొనసాగుతాయి. ఈలాన్‌ నుంచి ఓ ప్రకటన, ఒక లీక్‌ వెలువడింది అంటే భవిష్యత్తులో ఆ అంశానికి సంబంధించి ఏదో సంచలనం జరగబోతుందని అర్థం. ఇందుకు తాజా ఉదాహారణ ట్విటర్‌ వ్యవహారం.

ఇన్‌స్టా ఖాతా

ఈలాన్‌ మస్క్‌ ఉన్నట్టుండి ఓ తాజా అప్‌డేట్‌ను బయట పెట్టారు. ఇప్పటి వరకు ఎవరి తెలియని సీక్రెట్‌ని ఎవరూ అడగకుండానే చెప్పేశారు. ఇప్పటి వరకు సోషల్‌ మీడియా ఫ్లాట్‌ఫామ్‌లలో అధికారికంగా ఈలాన్‌మస్క్‌కి ట్విటర్‌ అకౌంట్‌ మాత్రమే ఉందని బయటి ప్రపంచానికి తెలుసు, కానీ తనకు ఇన్‌స్టా అకౌంట్‌ కూడా ఉందంటూ ఈలాన్‌ మస్క్‌ ప్రకటించారు. తన ఫ్రెండ్స్‌ పంపే ఫైల్స్‌ చూసేందుకు ఈ ఇన్‌స్టా అకౌంట్‌ వాడుతుంటానని ఈలాన్‌ ప్రకటించాడు.

గతంలో విమర్శలు

ఫేస్‌బుక్‌ వ్యవహరిస్తున్న తీరును గతంలో ఈలాన్‌ మస్క్‌ బాహాటంగా విమర్శించాడు. ఆఖరికి తన కంపెనీలైన స్పేస్‌ఎక్స్‌, టెస్లాలకు సంబంధించిన అధికారిక ట్విటర్‌ ఖాతాలను ఫేస్‌బుక్‌ నుంచి 2018లో తొలగించాడు ఈలాన్‌మస్క్‌. ఆ తర్వాత కేవలం ట్విటర్‌లోనే కొనసాగుతూ వస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఉన్నట్టుండి ఒక్కసారిగా ఇన్‌స్టా అకౌంట్‌ కూడా ఉందంటూ బయటి ప్రపంచానికి తెలిపారు.

ఇప్పుడెందుకిలా?

ట్విటర్‌ తరహాలో ఊహించిన చిత్రవిచిత్రమైన ఎత్తుగడలను అనుసరించిన ఈలాన్‌ మస్క్‌ ఈసారి ఇన్‌స్టా విషయంలో కొత్తగా ఏమైనా చేయబోతున్నారా ? అనే సందేహాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. ఫ్యూచర్‌ టెక్నాలజీని అమితంగా ఇష్టపడతారు ఈలాన్‌ మస్క్‌. మరోవైపు మెటావర్స్‌పై ఇన్‌స్టా ఓనర్లు విపరీతంగా శ్రమిస్తున్నారు. దీంతో ఈలాన్‌ మస్క్‌ ‘మెటా’ మీద దృష్టి సారించారంటూ నెటిజన్లు భావిస్తున్నారు.

Haha I don’t even have a burner twitter account! I do have a cheesy secret Instagram account, so I can click on links that friends send me.

— Elon Musk (@elonmusk) May 22, 2022