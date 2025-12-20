 అబ్బే.. రూ.అరకోటి ఇళ్లా!! మారిన డిమాండ్‌ | Demand for Luxury houses Affordable sales down Hyderabad Real estate | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అబ్బే.. రూ.అరకోటి ఇళ్లా!! మారిన డిమాండ్‌

Dec 20 2025 12:29 PM | Updated on Dec 20 2025 1:01 PM

Demand for Luxury houses Affordable sales down Hyderabad Real estate

నాలుగు గోడలు, పైకప్పుతో ఉండే సాధారణ ఇళ్లకు కాలం చెల్లింది. ప్రైవసీ, ఆధునిక వసతులు ఉండే విలాసవంతమైన ఇళ్లకు ఆదరణ పెరుగుతోంది. ఏడాది కాలంలో దేశంలోని 8 ప్రధాన నగరాలలో 87,605 ఇళ్లు అమ్ముడుపోగా.. ఇందులో రూ.10–20 కోట్ల ధర ఉండే లగ్జరీ యూనిట్ల విక్రయాలు 170 శాతం వృద్ధి చెందగా.. రూ.50 లక్షలలోపు ధర ఉండే అఫర్డబుల్‌ హౌసింగ్‌ అమ్మకాలు 16 శాతం తగ్గాయి. కస్టమర్ల అభిరుచులకు తగ్గట్టే డెవలపర్లు కూడా ప్రీమియం ఇళ్ల నిర్మాణానికే మొగ్గు చూపిస్తున్నారు.  

ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతికూలతలు కొనసాగుతున్నప్పటికీ.. స్థిరమైన దేశీయ వినియోగం, ప్రభుత్వ మూలధన వ్యయం కారణంగా భారత ఆర్థిక దృక్పథం స్థిరంగా ఉంది. కరోనా తర్వాత నుంచి విలాసవంతమైన ఇళ్లకు గిరాకీ పెరిగింది. విస్తీర్ణమైన గదులు, ఆధునిక వసతులు, గ్రీనరీ, ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం వంటి కారణంగా లగ్జరీ గృహాల కొనుగోళ్లు పెరుగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం దేశంలోని విలాసవంతమైన ఇళ్లలో 45 శాతం ఐదేళ్లలో వచ్చినవే..

పర్యావరణ అనుకూలమైన, ఇంధన సమర్థవంతమైన నివాసాలకు ప్రాధాన్యం పెరుగుతోంది. ఇవే స్థిరాస్తి రంగంలో స్థిరమైన అభివృద్ధికి కీలకంగా మారాయి. దేశంలోని లగ్జరీ గృహ విక్రయాలలో 10 శాతం వాటాతో హైదరాబాద్‌ మూడో స్థానంలో నిలిచింది. ముంబై, ఢిల్లీ–ఎన్‌సీఆర్‌ తొలి రెండు స్థానాల్లో నిలిచాయి. దక్షిణాది నగరాలైన బెంగళూరు, చెన్నైల కంటే భాగ్యనగరంలోనే విలాసవంతమైన ఇళ్ల అమ్మకాలు ఎక్కువగా ఉండటం గమనార్హం

ఈ ప్రాంతాలు హాట్‌స్పాట్స్‌.. 
లగ్జరీ గృహ విక్రయాలకు జూబ్లీహిల్స్, బంజారాహిల్స్, హైటెక్‌ సిటీ, రాయదుర్గం, కోకాపేట, నియోపోలిస్‌ ప్రాంతాలు హాట్‌స్పాట్లుగా మారాయి. ఆయా ప్రాంతాల్లో రూ.20–40 కోట్ల మధ్య ధర ఉన్న అల్ట్రా లగ్జరీ గృహాల విక్రయాలు సైతం నమోదవుతుండటం దీనికి ఉదాహరణ.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

క్రిస్మస్ వేళ.. ఏపీలోని ఈ ప్రసిద్ధ చర్చి గురించి తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 2

కలర్‌ఫుల్‌ చీరలో కృతి శెట్టి.. ఫ్యాన్స్‌ కోసం ఫోటోలు షేర్‌ చేసిన బ్యూటీ
photo 3

ముచ్చట గొలిపే ముత్యాల ముగ్గులు.. మీరు ఓ లుక్ వేయండి (ఫొటోలు)
photo 4

‘మోగ్లీ 2025’ థ్యాంక్స్‌ మీట్‌..ముఖ్య అతిథిగా హీరో సాయిదుర్గా తేజ్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

‘హైదరాబాద్‌ నేషనల్‌ బుక్‌ ఫెయిర్‌’ ప్రారంభం (ఫొటోలు)

Video

View all
TTD Negligence Exposed Eggs Found In Tirumala Stay Room 1
Video_icon

మొన్న ఎగ్ బిర్యాని.. నిన్న ఎగ్స్.. తిరుమలలో వరుస అపచారాలు
Seediri Appalaraju Counter To Pawan Kalyan Comments 2
Video_icon

జగన్ పై పవన్ వ్యాఖ్యలు.. సీదిరి అప్పలరాజు దిమ్మతిరిగే కౌంటర్
Shocking Facts In Meerpet Madhavi Case 3
Video_icon

మరదలితో ఎఫైర్..! మీర్‌పేట మాధవి కేసులో షాకింగ్ నిజాలు

KSR Live Show On Speaker Gaddam Prasad Verdict On BRS MLAs Defection 4
Video_icon

ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేలపై స్పీకర్ తీర్పు రాజ్యాంగబద్దమేనా?
Heavy Rain And Massive Floods In Dubai 5
Video_icon

మునిగిన దుబాయ్.. బయటకు రావొద్దంటూ హెచ్చరిక
Advertisement
 