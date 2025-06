‘సారీ సర్‌.. వెజిటేరియన్‌ ఫ్యామిలీ కావాలి’

చెన్నైలో అద్దెకు ఉండేందుకు ఫ్లాట్ల కోసం వెతుకుతున్న ఓ వ్యక్తికి విచిత్రమైన అనుభవం ఎదురైంది. మీలో చాలామందికి ఇలాంటి అనుభవమే ఎదురై ఉంటుంది. ఇదే అంశంపై ఆన్‌లైన్‌లో షేర్‌ చేసిన పోస్ట్‌ వైరల్‌గా మారింది. ఈ రోజుల్లో దాదాపు చాలామందికి ముక్కలేనిదే ముద్దదిగదనే ధోరణి వచ్చేసింది. అలాంటిది నాన్‌వెజ్‌ తింటే ఇల్లు అద్దెకు అవ్వబోమని ఓ యజమాని చెప్పడం చర్చకు దారితీసింది.

సామాజిక మాధ్యమాల్లో షేర్‌ చేసిన వివరాల ప్రకారం.. ప్రశాంత్ రంగస్వామి అనే వ్యక్తి చెన్నైలో ఇంటి అద్దె కోసం వెతుకుతున్నాడు. ఓ ఫ్లాట్‌ యజమానిని వాట్సప్‌ ద్వారా సంప్రదించాడు. ‘మీరు నాన్‌వెజ్‌ తింటే ఇల్లు అద్దెకు ఇవ్వబోం. సారీ సర్‌.. వెజిటేరియన్‌ ప్యామిలీ కోసం చూస్తున్నాం’ అంటూ యాజమాని చెప్పాడు. దాంతో ఈ రోజుల్లో కూడా ఇలాంటి నిబంధనలు పెట్టడంపై ప్రశాంత్‌ ఆందోళన చెందుతూ వారిద్దరి మధ్య జరిగిన సంభాషణను స్క్రీన్‌షాట్‌ తీసి సామాజిక మాధ్యామాల్లో షేర్‌ చేశారు. ‘చెన్నైలో అద్దెకు ఫ్లాట్లు దొరకాలంటే నాన్ వెజ్ తినడం హానికరం’ అని ఆ పోస్ట్‌కు క్యాప్షన్ పెట్టారు.

