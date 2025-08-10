 భారత్‌‌లో టెస్లా బిగ్ డీల్!.. నెలకు రూ.17.22 లక్షల రెంట్ | Tesla Lease 8200 sq ft Commercial Space in Delhi Rent Rs 17 22 Lakh | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

భారత్‌‌లో టెస్లా బిగ్ డీల్!.. నెలకు రూ.17.22 లక్షల రెంట్

Aug 10 2025 2:39 PM | Updated on Aug 10 2025 2:49 PM

Tesla Lease 8200 sq ft Commercial Space in Delhi Rent Rs 17 22 Lakh

ప్రపంచం కుబేరుడు 'ఎలాన్ మస్క్' యాజమాన్యంలోని ఎలక్ట్రిక్ వాహన దిగ్గజం 'టెస్లా'.. ముంబైలో తన మొదటి షోరూమ్ ప్రారంభించింది. ఇప్పుడు తన రెండో షోరూంను ప్రారంభించడానికి సిద్ధమవుతోంది.

తన రెండో షోరూమ్ కోసం టెస్లా ఇండియా మోటార్స్ అండ్ ఎనర్జీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఢిల్లీలోని ఏరోసిటీలో 8,200 చదరపు అడుగుల స్థలాన్ని తొమ్మిది సంవత్సరాలకు లీజుకు తీసుకుంది. దీని నెలవారీ అద్దె రూ. 17.22 లక్షలు. ఈ విషయాన్ని డాక్యుమెంట్స్‌ను అసెస్ చేసిన 'సీఆర్ఈ మ్యాట్రిక్స్' వెల్లడించింది.

టెస్లా ఈ స్థలాన్ని ఓక్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నుంచి చదరపు అడుగుకు రూ. 210 చొప్పున.. రూ.1.03 కోట్ల సెక్యూరిటీ డిపాజిట్‌తో లీజుకు తీసుకుంది. అంతే కాకుండా టెస్లా నెలకు రూ. 6,000 చొప్పున 10 పార్కింగ్ స్లాట్‌లను కూడా తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఇదీ చదవండి: ప్రపంచాన్ని వణికించిన '1929 మహా మాంద్యం': ప్రధాన కారణాలు ఇవే..

జూలై 15, 2025న ప్రారంభమయ్యే లీజు మొదటి సంవత్సరానికి రూ. 40.17 లక్షలు, రెండవ సంవత్సరంలో రూ. 42.07 లక్షలు, మూడవ సంవత్సరంలో రూ. 44.07 లక్షలు, నాల్గవ సంవత్సరంలో రూ. 46.17 లక్షలు, ఐదవ సంవత్సరంలో రూ. 48.36 లక్షలు, ఆరవ సంవత్సరంలో రూ. 50.66 లక్షలు, ఏడవ సంవత్సరంలో రూ. 53.06 లక్షలు, ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో రూ. 55.58 లక్షలు, తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో రూ. 58.22 లక్షలకు చేరుకుంటుంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

అతిలోక సుందరిలా జాన్వీ కపూర్ ర్యాంప్ వాక్.. మనసు దోచేసే అందం (ఫొటోలు)
photo 2

ఫిలింఫేర్‌ అవార్డ్స్..మెరిసిన అందాల భామలు (ఫొటోలు)
photo 3

సూర్య సేతుపతి ‘ఫీనిక్స్‌’ టీజర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

ఫిలింఫేర్‌ అవార్డ్‌ ఫంక్షన్‌లో టాలీవుడ్‌ సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)
photo 5

అనుపమ పరమేశ్వరన్ ‘పరదా’ ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Aamir Khan Coolie Pressuring Multiplexes Against War 2 1
Video_icon

ఎన్టీఆర్ పోటీగా అమీర్ బిగ్ ప్లాన్
YSRCP Holds Huge Rally In Vontimitta 2
Video_icon

ఒంటిమిట్టలో YSRCP భారీ ర్యాలీ
Naren Ramanjula Reddy Counter To Chandrababu Over ZPTC By-Elections 3
Video_icon

పులివెందుల రారాజు జగన్.. జడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లో YSRCPదే విజయం
Chandrababu Govt Conspiracy On Pulivendula ZPTC By-Elections 4
Video_icon

ఫ్యాక్షన్ పాలిటిక్స్.. పులివెందులలో పోలింగ్ కేంద్రాలపై కూటమి కుట్ర
Heavy Flood Water At Srisailam Reservoir 5
Video_icon

శ్రీశైలం వద్ద కృష్ణమ్మ పరవళ్లు

Advertisement
 