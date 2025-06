BSNL ఫ్లాష్‌ ఆఫర్‌.. రేపే చివరి తేదీ

ప్రభుత్వ రంగ టెలికాం సంస్థ బీఎస్ఎన్ఎల్ క్వాంటమ్ 5జీ నెట్‌వర్క్‌ కింద వాణిజ్య 5జీ సేవలను త్వరలో ప్రారంభించేందుకు సన్నద్ధమవుతోంది. టవర్లను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా సామర్థ్యాన్ని పెంచుకుంటోంది. ఇవి తాజాగా 90,000 లను దాటాయి. ఈ మైలురాయిని పురస్కరించుకుని బీఎస్ఎన్ఎల్ తమ వినియోగదారుల కోసం పరిమిత కాల ప్రమోషనల్ "ఫ్లాష్ సేల్"ను ప్రకటించింది.



బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ "ఫ్లాష్ సేల్"లో భాగంగా 400 జీబీ హైస్పీడ్ 4జీ డేటాను రూ.400లకే అందిస్తోంది. అంటే ఒక జీబీకి ఒక రూపాయి మాత్రమే అన్నమాట. దీనికి 40 రోజుల వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. రూ.400 ప్రత్యేక డేటా రీఛార్జ్ ప్యాక్‌ జూన్ 28 నుంచి అందుబాటులోకి వచ్చింది. జూలై 1 వరకు కొనసాగుతుంది. ఇది డేటా రీచార్జ్ కాబట్టి యూజర్లు ఇప్పటికే ఉన్న ప్లాన్‌తో కలిపి కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది. కాలింగ్ లేదా ఎస్ఎంఎస్ ప్రయోజనాలు ఉండవు. కేవలం 400 జీబీ డేటా మాత్రమే లభిస్తుందని, 400 జీబీ తర్వాత స్పీడ్ 40 కేబీపీఎస్‌కు తగ్గుతుందని బీఎస్ఎన్ఎల్ తెలిపింది.



మరో ఆఫర్‌.. ఈరోజే అవకాశం

బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ మరో పరిమిత కాల రీచార్జ్‌ ఆఫర్‌ను అందిస్తోంది. భారత సైన్యం సేవలకు మద్దతుగా వార్షిక రీచార్జ్‌ ప్లాన్‌ను ప్రకటించింది. ఈ ప్లాన్‌ ధర రూ.1499. వ్యాలిడిటీ 336 రోజులు. ఇందులో మొత్తంగా 24జీబీ 4జీ డేటా లభిస్తుంది. వ్యాలిడిటీ ఉన్నన్ని రోజులూ అన్‌లిమిటెడ్‌ కాల్స్‌ ఆనందించవచ్చు. ఈ ప్లాన్‌ రీచార్జ్‌ ద్వారా వచ్చే సొమ్ములో 2.5 శాతాన్ని భారత సైన్యం కోసం బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ అందించనుంది. అలాగే మరో 2.5 శాతాన్ని తిరిగి తమ వినియోగదారులకే వెచ్చించనున్నట్లు తెలిపింది. జూన్‌ 26న ప్రకటించిన ఆ ప్లాన్‌ జూన్‌ 30న ముగుస్తుంది.

