 రెండో అతిపెద్ద స్టాక్‌ బ్రోకర్‌గా ‘ఏంజెల్‌ వన్‌’ | Angel One Becomes India 2nd Largest Stock Broker | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రెండో అతిపెద్ద స్టాక్‌ బ్రోకర్‌గా ‘ఏంజెల్‌ వన్‌’

Nov 7 2026 9:32 PM | Updated on Nov 7 2026 9:33 PM

Angel One Becomes India 2nd Largest Stock Broker

న్యూఢిల్లీ: యాక్టివ్‌ క్లయింట్ల సంఖ్య పరంగా దేశంలో రెండో అతిపెద్ద స్టాక్‌ బ్రోకింగ్‌ సంస్థగా ‘ఏంజెల్‌ వన్‌’ అవతరించింది. నేషనల్‌ స్టాక్‌ ఎక్స్ఛేంజ్‌ (ఎన్‌ఎస్‌ఈ) అక్టోబర్‌ ముగింపు గణాంకాల ప్రకారం.. ఏంజెల్‌ వన్‌ యాక్టివ్‌ క్లయింట్ల సంఖ్య ఏకంగా 69.98 లక్షలకు చేరుకుంది.

ఎన్‌ఎస్‌ఈలో ఉన్న మొత్తం 4.67 కోట్ల మంది యాక్టివ్‌ ఇన్వెస్టర్లలో ఈ సంస్థ 14.97 శాతం మార్కెట్‌ వాటాను సొంతం చేసుకుంది. కేవలం అక్టోబర్‌లోనే కొత్తగా 2.43 లక్షల నికర యాక్టివ్‌ ఖాతాలు జతకావడం విశేషం. దీనితో కంపెనీ మొత్తం కస్టమర్ల బేస్‌ వార్షిక ప్రాతిపదికన 17.4% పెరిగి 4.06 కోట్లకు చేరింది. జూలై–సెపె్టంబర్‌ త్రైమాసికంలో 15 లక్షల మంది చేరడంతో అక్టోబర్‌లో సంస్థ చారిత్రక 4 కోట్ల మైలురాయిని దాటింది.

58% పెరిగిన నికర లాభం  
క్లయింట్ల సంఖ్యతో పాటు కంపెనీ ఆర్థిక పనితీరూ మెరుగైంది. ట్రేడింగ్‌ లావాదేవీలు అక్టోబర్‌లో పుంజుకోవడంతో సగటు రోజువారీ ఆర్డర్లు నెలావారీగా 19.6% పెరిగి 69.7 లక్షలుగా నమోదయ్యాయి. త్రైమాసికంలో కంపెనీ కార్యకలాపాల ఆదాయం 18.7% పెరిగి రూ.1,427 కోట్లకు చేరగా.. నికర లాభం 58.2% ఎగబాకి రూ.335 కోట్లను తాకింది. కంపెనీ నిర్వహణలోని ఆస్తుల విలువ సైతం 19.1% వృద్ధితో రూ.16,000 కోట్లకు చేరుకుంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'సమ్మర్ హాలీడేస్' థ్యాంక్స్ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 2

సంపూ 'కొబ్బరిమట్ట' రీ రిలీజ్ ప్రెస్‌మీట్ (ఫొటోలు)
photo 3

'రామాయణ'లో మండోదరి పాత్ర.. కాజల్ స్పెషల్ పోస్ట్ (ఫొటోలు)
photo 4

అదరగొట్టేస్తున్న అనస్వర రాజన్ (ఫొటోలు)
photo 5

ఇంతందం దారి మళ్లిందా.. భూమిపైకే చేరుకున్నదా! (ఫొటోలు)

Video

View all
Rajinikanth's Jailer 2 OTT Release Date Revealed 1
Video_icon

జైలర్ 2 కొత్త డేట్.. ఓటీటీలోకి వచ్చేది అప్పుడే!
Dhanteras Gold Buying Gold Purchased in a Single Day Despite Rising Prices 2
Video_icon

తగ్గని బంగారం క్రేజ్... ఒక్క రోజే రూ. 60 వేల కోట్ల కొనుగోళ్లు
Sai Durgha Tej Engagement: Who Is His Bride-to-Be Kiranmayi 3
Video_icon

సాయి ధరమ్ తేజ్ కాబోయే భార్య కిరణ్మయి బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఇదే..!
Tirupati Election Results 4
Video_icon

తిరుపతిలో YSRCP గెలుపు...
YS Avinash Reddy Sensational Speech on Pulivendula ZPTC Election Results 5
Video_icon

పులివెందులలో భారీ రిగ్గింగ్.. టీడీపీపై నిప్పులు చెరిగిన అవినాష్ రెడ్డి
Advertisement
 