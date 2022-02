రష్యాలో సెక్యూరిటీ గార్డు చేసిన పనిపై ఆనంద్ మహీంద్రా ఆసక్తికర పోస్టు..!

సోషల్‌ మీడియాలో ఎప్పుడూ యాక్టివ్‌గా ఉంటూ ఆనంద్ మహీంద్రా పలు ఆసక్తికర విషయాలపై స్పందిస్తూ వాటిని నెటిజన్లతో పంచుకుంటారు. అయితే, తాజాగా మరో ఆసక్తికర పోస్టుపై మహీంద్రా స్పందించారు. రష్యాలో ఓ ప్రైవేట్‌ కంపెనీకి చెందిన సెక్యూరిటీ గార్డు బోర్‌కొట్టి ఏం చేయాలో తోచక కొన్ని కోట్లు విలువైన పేయింటింగ్‌లో ఉన్న ముఖ చిత్రాలపై బాల్‌ పెన్‌తో కళ్లు గీశాడు. దీంతో సదరు ప్రైవేట్‌ కంపెనీ సెక్యూరిటీ గార్డుని విధుల నుంచి తొలగించింది. అయితే, ఈ వార్తాపై స్పందించిన ఆనంద్ మహీంద్రా ట్విటర్ వేదికగా.." ఎందుకు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఈ కొత్త కళాఖండాన్ని ఎన్‌ఎఫ్‌టిగా మార్చండి" అని సూచించారు.

వివరాల్లోకి వెళ్తే.. 1932-1934 నాటి త్రీ ఫిగర్స్‌ అనే పెయింటింగ్‌ని అన్నా లెపోర్స్కాయ ప్రదర్శన నిమిత్తం రష్యాలోని యోల్ట్సిన్‌ సెంటర్‌లో ఆకర్షణగా వేలాడదీసి ఉంచారు. ఆ తర్వాత పెయింటింగ్‌ని డిసెంబర్ 7, 2021న 'ది వరల్డ్ యాజ్ నాన్-ఆబ్జెక్టివిటీ, ది బర్త్ ఆఫ్ ఎ న్యూ ఆర్ట్' ఎగ్జిబిషన్‌లో ప్రదర్శనకు ఉంచారు. అయితే ఓ ప్రైవేట్‌ కంపెనీకి చెందిన సెక్యూరిటీ గార్డు బోర్‌కొట్టి ఏం చేయాలో తోచక ఆ పేయింటింగ్‌లో ఉన్న ముఖ చిత్రాలపై బాల్‌ పెన్‌తో కళ్లు గీశాడు. దీంతో సదరు ప్రైవేట్‌ కంపెనీ సెక్యూరిటీ గార్డుని విధుల నుంచి తొలగించింది.

Why worry? Just convert the new ‘creation’ into an NFT! https://t.co/I7F3wbIxWH

— anand mahindra (@anandmahindra) February 10, 2022