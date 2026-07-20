 ఒక్క యాప్.. నాలుగు కోట్ల డౌన్‌లోడ్స్! | Aadhaar App Crosses 4 Crore Downloads | Sakshi
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ఒక్క యాప్.. నాలుగు కోట్ల డౌన్‌లోడ్స్!

Jul 20 2026 2:55 PM | Updated on Jul 20 2026 3:30 PM

Aadhaar App Crosses 4 Crore Downloads

టెక్నాలజీ పెరుగుతున్న తరుణంలో.. దాదాపు అన్ని ప్రభుత్వ సేవలు ప్రజలకు మరింత సులభంగా అందుబాటులోకి వచ్చేస్తున్నాయి. అలాంటి సేవల్లో ఆధార్ యాప్ ముఖ్యమైనది. ఈ యాప్‌ ఇప్పటికే 4 కోట్ల డౌన్‌లోడ్‌లను దాటిందని ఎలక్ట్రానిక్స్, సమాచార సాంకేతిక మంత్రిత్వ శాఖ (MeitY) వెల్లడించింది. దీన్నిబట్టి చూస్తే ప్రజలకు యాప్‌ ప్రజలకు ఎంత ఉపయోగకరమైనదో స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు.

ఆధార్ యాప్ ద్వారా.. మొబైల్ నెంబర్‌ను మార్చుకోవడం, అడ్రస్ అప్‌డేట్ చేయడం, ఈ-ఆధార్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవడం, బయోమెట్రిక్ సమాచారాన్ని లాక్ లేదా అన్‌లాక్ చేయడం వంటి సేవలను పొందవచ్చు. దీంతో.. ఆధార్ సేవల కోసం ప్రతిసారి కేంద్రాలకు వెళ్లాల్సిన అవసరం చాలా వరకు తగ్గింది.

ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ యాప్ ద్వారా ఇప్పటివరకు 49 లక్షల మొబైల్ నెంబర్లు, 11.65 లక్షల చిరునామాలు, 12.5 లక్షల ఈమెయిల్ చిరునామాలు అప్డేట్ అయ్యాయి. అంతేకాకుండా.. 1.91 కోట్లకు పైగా బయోమెట్రిక్ లాక్/అన్‌లాక్ సేవలను వినియోగదారులు ఉపయోగించినట్లు తెలుస్తోంది.

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