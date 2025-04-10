 ఈ వారం మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే.. | Weekly Horoscope In Telugu From 28-09-2025 To 04-10-2025 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Weekly Horoscope In Telugu: ఈ వారం మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయంటే..

Sep 28 2025 1:22 AM | Updated on Sep 28 2025 1:22 AM

Weekly Horoscope In Telugu From 28-09-2025 To 04-10-2025

మేషం...
కొత్త పనులకు శ్రీకారం చుడతారు. ఆత్మీయులు, శ్రేయోభిలాషుల నుంచి ఆహ్వానాలు అందుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఆస్తి విషయంలో అగ్రిమెంట్లు చేసుకుంటారు. పరిచయాలు పెరుగుతాయి. అందరిలోనూ గౌరవం పెరుగుతుంది. కోర్టు కేసులు పరిష్కారదశకు చేరతాయి. వాహనయోగం. విద్యార్థులు అనుకున్న ఫలితాలు సాధిస్తారు. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా కొనసాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో అనుకూల వాతావరణం. కళారంగం వారికి సత్కారాలు. వారం ప్రారంభంలో ధనవ్యయం. ఆరోగ్యసమస్యలు. ఆకుపచ్చ, నేరేడు రంగులు. శ్రీరామరక్షాస్తోత్రాలు పఠించండి.

వృషభం...
అనుకున్న వ్యవహారాలు సాఫీగా పూర్తి చేస్తారు. చిన్ననాటి మిత్రులను కలుసుకుని ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. పలుకుబడి కలిగిన వ్యక్తులు పరిచయం. బంధువుల నుంచి శుభవార్తలు. భూములు, వాహనాలు కొంటారు. కొన్ని వివాదాల నుంచి బయటపడతారు. నిరుద్యోగుల యత్నాలు కొంతమేరకు ఫలిస్తాయి. వ్యాపారాలు విస్తరిస్తారు. ఉద్యోగాలలో అనుకూల మార్పులు ఉంటాయి. పారిశ్రామికవర్గాలకు ఉత్సాహవంతంగా ఉంటుంది. వారం మధ్యలో వ్యయప్రయాసలు. అనారోగ్యం. ఎరుపు, గులాబీ రంగులు.  శ్రీఉమాదేవి స్తోత్రాలు పఠించండి.

మిథునం...
కొత్త వ్యక్తులు పరిచయం సంతోషం కలిగిస్తుంది. ఆప్తులు మీ అభివృద్ధిలో కీలకం కాగలరు. ఇంటర్వ్యూలు అందుకుంటారు. ఇంటాబయటా మీకు ఎదురులేని పరిస్థితి ఉంటుంది. సోదరులతో విభేదాలు తొలగుతాయి. చిన్ననాటి మిత్రులను కలుసుకుంటారు. ఆస్తి విషయాలలో ఒప్పందాలు చేసుకుంటారు. వాహనయోగం. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా ఉంటాయి. ఉద్యోగాలలో చిక్కులు తొలగుతాయి. కళారంగం వారికి నూతన అవకాశాలు. వారం చివరిలో ధనవ్యయం. ఆరోగ్యసమస్యలు. పసుపు, గులాబీ రంగులు.  శ్రీశివపంచాక్షరి పఠించండి.

కర్కాటకం...
నూతన ఉద్యోగప్రాప్తి. కొత్త వ్యక్తులు పరిచయమవుతారు. కొన్ని వివాదాలు తీరి ఊపిరిపీల్చుకుంటారు. పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు.  జీవిత భాగస్వామి ద్వారా ఆస్తిలాభ సూచనలు. ఆరోగ్యం కుదుటపడుతుంది. వేడుకల్లో పాల్గొంటారు. విద్యార్థులకు నూతన విద్యావకాశాలు దక్కుతాయి. వాహనాలు, భూములు కొంటారు. వ్యాపారాలు విస్తరిస్తారు. ఉద్యోగాలలో సమర్థతను నిరూపించుకుంటారు. రాజకీయవర్గాలకు పదవీయోగం. వారం  ప్రారంభంలో వివాదాలు. అనుకోని ఖర్చులు. నీలం, నేరేడు రంగులు.  హయగ్రీవస్తోత్రాలు పఠించండి.

సింహం...
అనుకున్న విధంగా వ్యవహారాలు చక్కదిద్దుతారు. ప్రముఖుల నుంచి అందిన సమాచారం సంతోషం కలిగిస్తుంది. కొత్త వ్యక్తులు పరిచయమై ఉత్సాహాన్నిస్తారు. సంఘంలో మరింత పేరు గడిస్తారు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలపై దృష్టి పెడతారు. పోటీపరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు. వాహనాలు, గృహం కొనుగోలు యత్నాలు సానుకూలం. వ్యాపారాలలో కొత్త పెట్టుబడులు అందుతాయి. ఉద్యోగాలలో అనుకున్న హోదాలు దక్కించుకుంటారు. వారం ప్రారంభంలో అనారోగ్యం. కుటుంబసమస్యలు. లేత ఆకుపచ్చ, నలుపు రంగులు. దక్షిణామూర్తి స్తోత్రాలు పఠించండి.

కన్య...
వీరికి అన్నింటా విజయాలే. ఆర్థికంగా గతం కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. అనుకున్న పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. ఆత్మీయులతో ఉత్తరప్రత్యుత్తరాలు సాగిస్తారు. శత్రువులు కూడా మిత్రులుగా మారతారు. పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు.  ఆస్తి వ్యవహారాలు కొలిక్కి వస్తాయి. ఒక కీలకమైన కేసు పరిష్కారమవుతుంది. వివాహ, ఉద్యోగయత్నాలు ఫలిస్తాయి. వ్యాపారాలు మరింతగా లాభిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో ఊహించని హోదాలు రావచ్చు. పారిశ్రామికవర్గాలకు ఆకస్మిక విదేశీ పర్యటనలు, సన్మానాలు. వారం మధ్యలో వ్యయప్రయాసలు. బంధువిరోధాలు. గులాబీ, లేత ఎరుపు రంగులు.  శ్రీరామరక్షాస్తోత్రాలు పఠించండి.

తుల...
ముఖ్యమైన పనులు నిదానంగా సాగుతాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. శ్రమ మీది ఫలితం వేరొకదిగా ఉంటుంది. తీర్థయాత్రలు చేస్తారు. బంధువులతో విభేదాలు ఏర్పడతాయి. గృహ నిర్మాణయత్నాలలో అవాంతరాలు. కుటుంబ, ఆరోగ్య సమస్యలు చికాకు పరుస్తాయి. వ్యాపారాలు కొంత ఇబ్బంది కలిగిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో ఒత్తిళ్లు, పనిభారం పెరుగుతాయి. పారిశ్రామికవర్గాలకు విదేశీ పర్యటనలు వాయిదా. వారం మధ్యలో శుభవార్తలు. స్వల్ప ధనలాభం. గులాబీ, లేత ఆకుపచ్చ రంగులు.  శ్రీదత్తాత్రేయ స్తోత్రాలు పఠించండి.

వృశ్చికం..
ముఖ్యమైన పనులు అనుకున్న విధంగా  సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. మిత్రుల  సహాయంతో  కొన్ని సమస్యల నుంచి బయటపడతారు. నిరుద్యోగులకు ఇంతకాలం పడిన శ్రమ ఫలిస్తుంది. ఇంటి నిర్మాణయత్నాలు ముమ్మరం చేస్తారు.  ధార్మిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. చిన్ననాటి మిత్రుల నుంచి ఆహ్వానాలు అందుతాయి. స్థిరాస్తి వృద్ధి. . వ్యాపారాలు గతంతో పోలిస్తే మెరుగ్గా ఉంటాయి. ఉద్యోగాలలో అదనపు బాధ్యతల నుంచి గట్టెక్కుతారు. రాజకీయవర్గాలకు కాస్త ఊరట లభిస్తుంది.  వారం చివరిలో వివాదాలు. అనారోగ్యం. దూరప్రయాణాలు. ఆకుపచ్చ, ఎరుపు రంగులు. దేవీస్తోత్రాలు పఠించండి.

ధనుస్సు...
దూరప్రాంతాల నుంచి ఊహించని శుభవార్తలు. ఆర్థిక లావాదేవీలు మరింత  ఉత్సాహంగా కొనసాగుతాయి. ఆప్తుల  సలహాల మేరకు నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. నిరుద్యోగులకు కాస్త అనుకూలత ఉంటుంది. స్థిరాస్తి వివాదాలు తీరి లబ్ధి పొందుతారు. ఇంటి నిర్మాణయత్నాలలో అడుగు ముందుకు వేస్తారు. బంధువులను కలుసుకుని ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. మీఖ్యాతి పెరుగుతుంది. వస్తులాభాలు. వ్యాపారాలు ఆశించిన విధంగా  పుంజుకుంటాయి. ఉద్యోగాలలో కొత్త హోదాలు దక్కించుకుంటారు. కళారంగం వారి ఆశలు ఫలిస్తాయి. వారం ప్రారంభంలో అనుకోని ప్రయాణాలు. స్వల్ప  అనారోగ్యం. శ్రమాధిక్యం. గులాబీ, పసుపు రంగులు. శ్రీసుబ్రహ్మణ్యాష్టకం పఠించండి.

మకరం...
ఆర్థిక లావాదేవీలో మరింత పురోగతి కనిపిస్తుంది. కొత్త కార్యక్రమాలు చేపడతారు. ఉద్యోగయత్నాలు కాస్త అనుకూలిస్తాయి. సంఘంలో పేరుప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. సన్నిహితుల నుంచి «వస్తులాభాలు. ఆశ్చర్యకరమైన∙ఆహ్వానాలు అందుతాయి. స్థిరాస్తి కొనుగోలులో అవాంతరాలు తొలగుతాయి.  ఇంటాబయటా మీదే పైచేయిగా నిలుస్తుంది. వ్యాపారాలు సజావుగా సాగి లాభాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగాలలో  పనిభారం కొంత తగ్గే సూచనలు. రాజకీయవర్గాల యత్నాలు ఫలిస్తాయి. వారం చివరిలో వ్యయప్రయాసలు. ధనవ్యయం. సోదరులతో విభేదాలు. ఆకుపచ్చ, నేరేడు రంగులు. . శివాష్టకం పఠించండి.

కుంభం...
ముఖ్యమైన పనులలో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితిలో మెరుగుదల కనిపిస్తుంది. సన్నిహితుల నుంచి అందిన సమాచారం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. ఆస్తి వివాదాల నుంచి బయటపడతారు. వాహనాలు, గృహం కొనుగోలు చేస్తారు. సమస్యలు ఎదురైనా ఆత్మస్థైర్యంతో అధిగమిస్తారు. మీలోని ప్రతిభ వెలుగులోకి వస్తుంది.  వ్యాపారాలు లాభసాటిగా కొనసాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో ఒత్తిడులు చాలావరకూ తగ్గుతాయి. రాజకీయవర్గాలకు వ్యవహారాలలో విజయం.  వారం మధ్యలో బంధువులతో వివాదాలు. ధనవ్యయం. అనారోగ్యం. పసుపు, నేరేడు రంగులు.  శ్రీమహాలక్ష్మీ పంచరత్నావళి పఠించండి.

మీనం...
చేపట్టిన పనులు కొంత నెమ్మదిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి కొంతమేర మెరుగ్గా ఉంటుంది. సోదరులు, మిత్రులతో నెలకొన్న వివాదాలు తీరతాయి. ఉద్యోగయత్నాలు ఫలిస్తాయి.  ప్రముఖ వ్యక్తులు ఊహించని రీతిలో సహకరిస్తారు. భూములు, వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. శత్రువులు కూడా మిత్రులుగా మారే అవకాశం. వ్యాపారాలలో లాభాలు సంతృప్తినిస్తాయి.  ఉద్యోగాలలో గందరగోళం నుంచి బయటపడతారు. పారిశ్రామికవర్గాలకు ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటుంది.  వారం ప్రారంభంలో స్వల్ప అనారోగ్యం. బంధుమిత్రుల నుంచి ఒత్తిడులు. గులాబీ, నీలం రంగులు.  శ్రీమీనాక్షిస్తుతి పఠించండి.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

ఇంద్రకీలాద్రి: శ్రీలలితా త్రిపుర సుందరీ దేవిగా దుర్గమ్మ దర్శనం (ఫొటోలు)
photo 2

30 ఏళ్ల తర్వాత.. మూసీ మహోగ్రరూపం (ఫొటోలు)
photo 3

చిన్న పిల్లలా ఎంజాయ్.. అనసూయ మళ్లీ ఇలా (ఫొటోలు)
photo 4

ఫెస్టివ్‌ వైబ్స్‌ : అందమైన ముస్తాబులో తారలు (ఫొటోలు)
photo 5

తల్లయిన సింగర్ లిప్సిక.. కూతురు పుట్టింది (ఫొటోలు)

Video

View all
Scary Update Ahead Of India Vs PAK Asia Cup Final 1
Video_icon

హార్దిక్ అవుట్? బుమ్రా డౌట్? అతడే దిక్కు!
TVK Chief Vijay Strong Comments On DMK Party 2
Video_icon

పొత్తులపై మరోసారి క్లారిటీ ఇచ్చిన విజయ్
Bigg Boss 9 Telugu Sanjana Galrani Eliminated At Midnight 3
Video_icon

మిడ్ నైట్ ఎలిమినేషన్.. కార్నర్ చేసి పంపించారు!

YSRCP Leaders Given Strong Reply To Balakrishna Comments On Chiranjeevi 4
Video_icon

మెంటల్ ఫెలో.. చిరంజీవిని వాడు వీడు అంటావా
R Narayana Murthy Strong Counter To Balakrishna Comments 5
Video_icon

జగన్, చిరంజీవిపై బాలకృష్ణ వ్యాఖ్యలు.. సంచలన నిజాలు బయటపెట్టిన ఆర్ నారాయణ మూర్తి
Advertisement
 