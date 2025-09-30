 ఈ రాశి వారు శుభవార్తలు వింటారు.. వాహన, గృహయోగాలు | Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 30-09-2025 In Telugu | Sakshi
Today Horoscope In Telugu: ఈ రాశి వారు శుభవార్తలు వింటారు.. వాహన, గృహయోగాలు

Sep 30 2025 12:48 AM | Updated on Sep 30 2025 12:48 AM

Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 30-09-2025 In Telugu

గ్రహం అనుగ్రహం: శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, శరదృతువు, ఆశ్వయుజ మాసం, తిథి: శు.అష్టమి ప.1.27 వరకు, తదుపరి నవమి, నక్షత్రం: పూర్వా షాఢ తె.5.02 వరకు (తెల్లవారితే బుధవారం), తదుపరి ఉత్తరాషాఢ, వర్జ్యం: ప.1.38 నుండి 3.21 వరకు, దుర్ముహూర్తం: ఉ.8.18 నుండి 9.07 వరకు, తదుపరి రా.10.46 నుండి 11.33 వరకు,అమృత ఘడియలు: రా.11.44 నుండి 1.26 వరకు, దుర్గాష్టమి.

సూర్యోదయం : 5.53
సూర్యాస్తమయం :  5.49
రాహుకాలం : ప.3.00 నుండి 4.30 వరకు
యమగండం :  ఉ.9.00 నుండి 10.30 వరకు 

మేషం... కొన్ని పనులు వాయిదా వేస్తారు. ఎంత కష్టించినా ఫలితం ఉండదు. వ్యయప్రయాసలు. అనారోగ్యం. కుటుంబసభ్యులతో వివాదాలు.  వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో నిరుత్సాహం. దైవదర్శనాలు.

వృషభం... కుటుంబసభ్యులతో తగాదాలు. ఆలోచనలు కలసిరావు. పనులు వాయిదా వేస్తారు. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. అనారోగ్యం. దూరప్రయాణాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు నత్తనడకన సాగుతాయి.

మిథునం.... వ్యవహారాలు సాఫీగా సాగుతాయి. ఆర్థిక ప్రగతి. ఇంటర్వ్యూలు అందుతాయి. చిన్ననాటి మిత్రుల కలయిక. వ్యాపారాలు విస్తరిస్తారు. ఉద్యోగులకు కొత్త హోదాలు. దూరపు బంధువుల కలయిక.

కర్కాటకం.... పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. సన్నిహితులతో సఖ్యత. విందువినోదాలు. వాహనయోగం. పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో కొత్త ఆశలు.

సింహం.... ఆర్థిక వ్యవహారాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. శ్రమాధిక్యం. పనుల్లో ఆటంకాలు. ఆరోగ్య సమస్యలు. ఆస్తి వివాదాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. సోదరుల నుంచి ఒత్తిళ్లు.

కన్య.... కుటుంబసభ్యులతో వివాదాలు. రాబడికి మించి ఖర్చులు. దూరప్రయాణాలు. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు సామాన్యంగా ఉంటాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు.

తుల.... కొత్త వ్యక్తుల పరిచయం. శుభవార్తలు వింటారు. దైవదర్శనాలు. వాహన, గృహయోగాలు. కీలక నిర్ణయాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో ప్రోత్సాహం. నిరుద్యోగుల శ్రమ ఫలిస్తుంది. వస్తులాభాలు.

వృశ్చికం... పనుల్లో జాప్యం. ఆర్థిక ఇబ్బందులు. రుణాలు చేస్తారు. మిత్రులు, కుటుంబసభ్యులతో అకారణంగా తగాదాలు. ఆరోగ్యభంగం. వ్యాపారాలలో ఒడిదుడుకులు. ఉద్యోగాలలో కొన్ని మార్పులు.

ధనుస్సు..... చేపట్టిన వ్యవహారాలు విజయవంతమవుతాయి. విందువినోదాలు. భూవివాదాలు పరిష్కారం. బంధువుల నుంచి శుభవార్తలు వింటారు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో సమస్యలు తొలగుతాయి. వాహనయోగం.

మకరం... బంధువిరోధాలు. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. ధనవ్యయం. కుటుంబంలో కొద్దిపాటి సమస్యలు. వ్యాపార లావాదేవీలు నిరాశ కలిగిస్తుంది. ఉద్యోగులకు ఒత్తిడులు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు.

కుంభం... దూరపు బంధువులతో ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. భూములు, వాహనాలు కొంటారు. పోటీపరీక్షల్లో విజయం. వ్యాపారాలు విస్తరిస్తారు. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు. విందువినోదాలు. 

మీనం.... పలుకుబడి పెరుగుతుంది. వస్తు, వస్త్రలాభాలు. పాతబాకీలు వసూలవుతాయి. తీర్థయాత్రలు చేస్తారు. ముఖ్యమైన పనులు విజయవంతంగా సాగుతాయి. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో ఉత్సాహవంతంగా ఉంటుంది.

