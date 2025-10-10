 ఈ రాశి వారికి వాహనయోగం.. ఆస్తిలాభం | Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 10-10-2025 In Telugu | Sakshi
Today Horoscope In Telugu: ఈ రాశి వారికి వాహనయోగం.. ఆస్తిలాభం

Oct 10 2025 12:41 AM | Updated on Oct 10 2025 12:41 AM

Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 10-10-2025 In Telugu

గ్రహం అనుగ్రహం: శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, శరదృతువు, ఆశ్వయుజ మాసం, తిథి: బ.చవితి రా.12.27 వరకు, తదుపరి, పంచమి,నక్షత్రం: కృత్తిక రా.10.55 వరకు, తదుపరి రోహిణి, వర్జ్యం: ప.11.45 నుండి 1.14 వరకు, దుర్ముహూర్తం: ఉ.8.17 నుండి 9.03 వరకు, తదుపరి ప.12.10 నుండి 12.56 వరకు, అమృత ఘడియలు: రా.8.40 నుండి 10.11 వరకు, సంకటహర చతుర్థి.

సూర్యోదయం : 5.55
సూర్యాస్తమయం :  5.40
రాహుకాలం : ఉ.10.30 నుండి 12.00 వరకు
యమగండం :  ప.3.00 నుండి 4.30 వరకు 

మేషం.. పనులలో ఆటంకాలు. రుణయత్నాలు. ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు. కుటుంబసభ్యులతో వైరం. వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. వ్యాపారాలలో ఒడిదుడుకులు. ఉద్యోగాలలో మార్పులు.

వృషభం... కొత్త వ్యక్తుల పరిచయం. శుభకార్యాలకు డబ్బువెచ్చిస్తారు. ఆత్మీయుల నుంచి ఆహ్వానాలు. విందువినోదాలు. యత్నకార్యసిద్ధి. వాహనయోగం. వ్యాపారాలు మరింత లాభిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో ఉత్సాహవంతంగా ఉంటుంది.

మిథునం... రుణాలు చేస్తారు. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. కుటుంబసభ్యులతో విభేదాలు. దూరప్రయాణాలు. పనులు మధ్యలో విరమిస్తారు. వ్యాపారాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. ఉద్యోగాలలో మరిన్ని బాధ్యతలు.

కర్కాటకం... ఆర్థిక ప్రగతి ఉంటుంది. సన్నిహితులతో సఖ్యత. విందువినోదాలు. చిన్ననాటి విషయాలు గుర్తుకు వస్తాయి. సభలు, సమావేశాలలో పాల్గొంటారు. వస్తులాభాలు. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా కొనసాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో పదోన్నతులు.

సింహం..... ఉద్యోగయత్నాలు సానుకూలం. కొత్త వ్యక్తుల పరిచయం. శుభవార్తలు అందుతాయి. పనుల్లో పురోగతి. వాహనయోగం. ఆస్తిలాభం. వ్యాపారాలు కొంత లాభిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో అనుకున్న మార్పులు.

కన్య.... సన్నిహితులతో విభేదాలు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. కొన్ని వ్యవహారాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. దైవదర్శనాలు. ధనవ్యయం. వ్యాపారాలు కొంత నిరాశాజనకంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగాలలో మార్పులు.

తుల..... శ్రమ తప్పదు. పనులలో అవాంతరాలు. రుణాలు చేస్తారు. ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు. బంధువులతో తగాదాలు. ఆలయ దర్శనాలు. వ్యాపారాలు అంతగా కలసిరావు. ఉద్యోగాలలో పనిఒత్తిడులు.

వృశ్చికం... ఆర్థికంగా బలం చేకూరుతుంది. వస్తు, వస్త్రలాభాలు. చిన్ననాటి మిత్రుల నుంచి ఆహ్వానాలు. స్థిరాస్తి వృద్ధి. కీలక నిర్ణయాలు. వ్యవహారాలలో అనుకూలత. వ్యాపారాలు పుంజుకుంటాయి. ఉద్యోగాలలో హోదాలు రాగలవు.

ధనుస్సు... సన్నిహితులతో ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. ఆధ్యాత్మిక చింతన. వ్యవహారాలు సాఫీగా సాగుతాయి. బంధువుల కలయిక. విందువినోదాలు. శుభకార్యాల నిర్వహణ. వ్యాపారాలలో మరింత అనుకూలం. ఉద్యోగాలలో చిక్కులు తొలగుతాయి.

మకరం.... సన్నిహితులతో మాటపట్టింపులు. ఆధ్యాత్మిక చింతన. పనులు మందగిస్తాయి. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు. వ్యాపారాలలో ముందడుగు వేస్తారు. ఉద్యోగాలలో విశేష గుర్తింపు.

కుంభం... వ్యవహారాలు మందగిస్తాయి. శ్రమా«ధిక్యం. నిర్ణయాలు మార్చుకుంటారు. ఆరోగ్యభంగం. సోదరులతో కలహాలు. ఆరోగ్యసమస్యలు. వ్యాపారాలలో మరిన్ని చిక్కులు. ఉద్యోగాలలో లేనిపోని సమస్యలు.

మీనం.... సన్నిహితుల నుంచి శుభవార్తలు. వాహనయోగం. భూములు, వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. వ్యాపారాలు లాభిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో ప్రోత్సాహం.

