‘భాగ్యలక్ష్మి’ సందడి
మదనపల్లె : స్థానిక సీటీఎం రోడ్డులో చందన షాపింగ్ మాల్ ను సినీనటి ఐశ్వర్య రాజేష్, బాల నటుడు రేవంత్ (బుల్లి రాజు) చేతుల మీదుగా సోమవారం ప్రారంభమైంది. స్థానికులు, అభిమానులు హాజరై సందడి చేశారు.ఇక్కడి వారి ఆత్మీయత, ఆదరణ మరువలేనిదన్నారు. తొలి రోజే వందల మంది షాపింగ్ ప్రియులు ఆసక్తితో కావాల్సిన వాటిని బంపర్ ఆఫర్లతో కొనుగోలు చేసి సంబరపడ్డారు. స్థానిక ఎమ్మెల్యే షాజహాన్ బాషా, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు డాక్టర్ దేశాయ్ తిప్పారెడ్డి, డి.రమేష్, వైఎస్సార్ సీపీ సమన్వయకర్త నిసార్ అహ్మద్, మునిసిపల్ చైర్మన్ మనూజా పాల్గొన్నారు.
రాష్ట్రస్థాయి పోటీలకు ఎంపిక
పెనగలూరు : జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల చక్రంపేట విద్యార్థి సి గురుచరణ్ రాష్ట్రస్థాయి బాల్ బ్యాడ్మింటన్ క్రీడలకు ఎంపికై నట్లు ప్రధానోపాధ్యాయుడు లేబాకు గోపాలకృష్ణ తెలిపారు. ఈనెల 24వ తేదీ రాజంపేట ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలో జరిగిన జిల్లాస్థాయి బాల్ బ్యాడ్మింటన్ పోటీల్లో గురు చరణ్ ప్రతిభ కనబరిచినట్లు చెప్పారు. ఈనెలాఖరులో ప్రకాశం జిల్లా చేపూరులో జరుగు రాష్ట్రస్థాయి క్రీడల్లో పాల్గొంటారని తెలిపారు. విద్యార్థికి ఉపాధ్యాయులు హరిప్రసాద్, అన్వర్బాష, పిఎల్ఎన్ ప్రసాద్, కృష్ణకుమారి, ప్రమీల, పరిమళ, శ్రీవాణి, మహేంద్ర, సుదర్శనం, శివ,నరసింహులు, ఎల్ ప్రసాద్, సతీష్ బాబు అభినందనలు తెలియజేశారు.