 మీ అందరి మద్దతే నా బలం: వైఎస్‌ జగన్‌ | YSRCP Chief YS Jagan thanked everyone who conveyed birthday wishes | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మీ అందరి మద్దతే నా బలం: వైఎస్‌ జగన్‌

Dec 21 2025 6:56 PM | Updated on Dec 21 2025 7:01 PM

YSRCP Chief YS Jagan thanked everyone who conveyed birthday wishes

తాడేపల్లి: తన పుట్టినరోజు సందర్భంగా బర్త్‌డే విషెస్‌ తెలిపిన అందరికీ వైఎస్సార్‌సీపీ అధ్యక్షుడు, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి కృతజ్ఞతల తెలియజేశారు. తనపై వైఎస్సార్‌సీపీ కుటుంబ సభ్యులు  చూపిన ప్రేమ, ఆప్యాయతలకు ఉప్పొంగిపోయానన్నారు వైఎస్‌ జగన్‌. ఈ మేరకు వైఎస్సార్‌సీపీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. మీ అందరి మద్దతే తన బలమని వైఎస్‌ జగన్‌ ఈ సందర్భంగా పేర్కొన్నారు. 

కాగా, వైఎస్ జగన్‌ పుట్టిన రోజు నేడు(డిసెంబర్‌ 21, 2025). ఈ సందర్భంగా జననేతకు లక్షలాది మంది పార్టీ కార్యకర్తలు, అభిమానులు నెట్టింట సందడి చేస్తున్నారు. మరోవైపు రాజకీయ ప్రముఖులు సైతం శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు... ఇంకా చేస్తునే ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో ఎక్స్‌లో టాప్‌ ట్రెండింగ్‌గా ‘హ్యాపీ బర్త్‌ డే వైఎస్‌ జగన్‌’ నిలవడంతో పాటు ఇటు మిగతా ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలోనూ పోస్టులతో సోషల్‌ మీడియా షేక్‌ అవుతోంది.

వైఎస్‌ జగన్‌ పట్ల అభిమానులు చూపిన ప్రేమ, ఆదరణ గ్లోబల్‌ ట్రెండింగ్‌లోకి తీసుకెళ్లింది. ఆయన పాలనను, ఆయన ప్రవేశపెట్టిన సంక్షేమ పథకాలను.. ఆయన విజన్‌ను ప్రశంసిస్తూ పోస్టులు చేస్తున్నారు. ఎడిటింగ్‌ వీడియోలు.. ఫొటోలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి. 

ప్రస్తుతం ఎక్స్‌లో ‘#HappyBirthdayYSJagan’, ‘#HBDYSJagan’, ‘Jagan Anna’ వంటి హ్యాష్‌ట్యాగ్‌లు గ్లోబల్‌ ట్రెండింగ్‌లో కొనసాగుతున్నాయి. ఈ ట్రెండింగ్‌ ప్రపంచవ్యాప్తంగా రాజకీయ విభాగంలో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. 

ఇదీ చదవండి: 

జగనన్న బర్త్‌డే.. సోషల్‌ మీడియా షేక్‌

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బ్యాంకాక్ ట్రిప్‌లో తెలుగు సీరియల్ బ్యూటీ నవ్యస్వామి (ఫొటోలు)
photo 2

జగన్‌ మావయ్యతో క్యూట్‌ మూమెంట్స్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

పుస్తకాల పండుగ వచ్చేసింది.. వెళ్దాం పదండి (ఫొటోలు)
photo 4

భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి టీజర్ లాంఛ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

వైఎస్‌ జగన్‌.. అరుదైన (రేర్‌) ఫొటోలు

Video

View all
YS Jagan Mohan Reddy Pre Birthday Celebrations In AP 1
Video_icon

ఒకరోజు ముందే ఏపీ వ్యాప్తంగా సంబరాలు
Biyyapu Madhusudhan Reddy Great Words About YS Jagan Craze 2
Video_icon

సినిమా హీరోలు కూడా సరిపోరు.. ఆరోజుల్లోనే జగన్ క్రేజ్ ఎలా ఉండేదంటే
CI Suspended And SI Transferred Over Allegations Linked To Dalit Youth Incident 3
Video_icon

వివాదాల్లో కోదాడ పోలీసులు.. CI సస్పెండ్, ఎస్సై బదిలీ
YSRCP Leaders Celebrate YS Jagan Birthday In Hyderabad 4
Video_icon

హైదరాబాదులో ఘనంగా YSRCP అధినేత YS జగన్ జన్మదిన వేడుకలు
Actress Aamani Joined In BJP Telangana 5
Video_icon

బీజేపీలో చేరిన సినీ నటి ఆమని
Advertisement
 