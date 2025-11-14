సాక్షి, తాడేపల్లి: ఆర్చరీ క్రీడాకారుడు ధీరజ్కు వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి అభినందనలు తెలిపారు. 2025 ఆసియా ఆర్చరీ ఛాంపియన్షిప్లో పురుషుల విభాగంలో బంగారు పతకం సాధించటంపై వైఎస్ జగన్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ధీరజ్ విజయం అందరికీ గర్వకారణమని.. భవిష్యత్తులో ధీరజ్ మరిన్ని విజయాలు సాధించాలని కోరుకుంటున్నానని వైఎస్ జగన్ ట్వీట్ చేశారు.
Heartiest congratulations to Dhiraj Bommadevara from Andhra Pradesh on clinching the GOLD MEDAL in the Men's Recurve at the Asian Archery Championship 2025! A true champion and a moment of immense pride. May he achieve many more victories!#IndianArchery@BommadevaraD pic.twitter.com/aCuTysqs5r
