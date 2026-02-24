 విద్యార్థినిని జుట్టు పట్టుకుని కొట్టిన ప్రిన్సిపల్‌ | Tension At School After Principal Allegedly Assaults Class 10 Girl Student In Palnadu, Parents And Student Groups Stage Protest | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

విద్యార్థినిని జుట్టు పట్టుకుని కొట్టిన ప్రిన్సిపల్‌

Feb 24 2026 10:52 AM | Updated on Feb 24 2026 10:57 AM

Tension at School After Principal Allegedly Assaults Class 10 Girl Student in Palnadu

 మోకాళ్లపై గంటల పాటు నిల్చోపెట్టిన వైనం 

 ప్రకాష్‌నగర్‌ ఆక్స్‌ఫర్డ్‌ పాఠశాల ప్రిన్సిపల్‌ దుశ్చర్య.. 

ఆందోళనకు దిగిన తల్లిదండ్రులు, మద్దతు ఇచ్చిన విద్యార్థి సంఘాలు

నరసరావుపేట ఈస్ట్‌: పల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేట ప్రకాష్‌నగర్‌లోని ఆక్స్‌ఫర్డ్‌ పాఠశాలలో 10వ తరగతి విద్యార్థినిని ప్రిన్సిపాల్‌ జుట్టు పట్టుకొని ఈడ్చికొట్టడంతో సోమవారం ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకొంది. జరిగిన అవమానాన్ని విద్యార్థిని తల్లిదండ్రులకు తెలియజేయడంతో బంధువులు, విద్యార్థి సంఘాలు పాఠశాల ఎదుట ఆందోళనకు దిగాయి. వివరాలు.. ఏనుగుల బజారుకు చెందిన బాలిక ప్రకాష్‌నగర్‌లోని ఆక్స్‌ఫర్డ్‌ పాఠశాలలో 10వ తరగతి చదువుతోంది.

పాఠశాల ప్రిన్సిపల్‌, డైరెక్టర్‌ శంకరరెడ్డి జుట్టు పట్టుకుని వీపుపై తీవ్రంగా కొట్టడంతో పాటు మోకాళ్లపై నిల్చోబెట్టి వేధించాడని తల్లిదండ్రులకు తెలిపింది. దీంతో తల్లిదండ్రులు, బంధువులు పాఠశాల వద్దకు చేరుకుని డైరెక్టర్‌ శంకరరెడ్డితో వాగ్వాదానికి దిగారు. విద్యార్థి సంఘాల నాయకులు చేరుకుని బాలిక తల్లిదండ్రులతో కలిసి రోడ్డుపై బైఠాయించారు. పాఠశాల యాజమాన్యంపై కేసు నమోదు చేయాలని డిమాండ్‌ చేశారు. సీఐ ఫిరోజ్‌, ఎస్‌ఐ వంశీకృష్ణ అక్కడికి చేరుకుని ఇరుపక్షాలను పోలీస్‌స్టేషన్‌కు తరలించి విచారణ చేపట్టారు. గాయాలైన బాలికను వైద్యశాలకు చికిత్స నిమిత్తం పంపారు.

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అమెరికాలో విరుచుకుపడుతున్న మంచు తుపాను (ఫొటోలు)
photo 2

ట్రెండింగ్ లో హీరోయిన్ అంజలి (ఫొటోలు)
photo 3

గుర్తుపట్టలేని విధంగా సీనియర్ నటి.. మేకప్‌ తీయడానికే 2 గంటలు (ఫోటోలు)
photo 4

తెలంగాణలో వడగళ్ల వాన బీభత్సం (ఫొటోలు)
photo 5

సోమాజిగూడలో హీరోయిన్‌ నిధి అగర్వాల్‌ సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
High Tension In Mexico 1
Video_icon

మెక్సికోలో మాఫియా గ్యాంగ్ బీభత్సం..
Ram Charan Upcoming Movie Update 2
Video_icon

Ram Charan: మళ్లీ బుచ్చిబాబుతోనే..!
Iran America Clashes 3
Video_icon

యుద్ధం తధ్యం.. ఇరాన్‌లోని ఇండియన్స్ కు పిలుపు
Ambati Rambabu SENSATIONAL Comments On TDP Rowdies Attack 4
Video_icon

నన్ను, నా కుటుంబాన్ని కాల్చేయమని.. బాబు, లోకేష్ పై అంబటి సంచలన కామెంట్స్
Vijay’s Emotional Words on Wedding with Rashmika Mandanna 5
Video_icon

ది వెడ్డింగ్ ఆఫ్ విరోష్.. పెళ్లిపై విజయ్ ఎమోషనల్
Advertisement
 