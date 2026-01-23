 టీడీపీ ఎమ్మెల్యే దగ్గుపాటి ప్రసాద్‌ ముఖ్య అనుచరుడి అరెస్ట్‌ | TDP MLA Daggupati Prasad Key Follower Arrested In Anantapur Exhibition Organizer Case | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

టీడీపీ ఎమ్మెల్యే దగ్గుపాటి ప్రసాద్‌ ముఖ్య అనుచరుడి అరెస్ట్‌

Jan 23 2026 10:07 AM | Updated on Jan 23 2026 10:25 AM

TDP MLA Daggupati Prasads Key Follower Arrested

అనంతపురం: టీడీపీ ఎమ్మెల్యే దగ్గుపాటి ప్రసాద్‌ ముఖ్య అనుచరుడు గంగారామ్‌ను పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. గోవాలో టీడీపీ నేత గంగారామ్‌ను అనంతపురం పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. ఇటీవల అనంతపురంలో ఎగ్జిబిషన్‌ నిర్వాహకులుపై దాడికి పాల్పడిన ఘటనకు సంబంధించి గంగారామ్‌పై కేసు నమోదైంది. 

అదే సమయంలో నంబూరి వైన్స్‌కు  గంగారాం, ఆయన అనుచరులు నిప్పుపెట్టారు. ఇలా గంగారామ్‌పై మూడు కేసులు నమోదయ్యాయి. దగ్గుపాటి ప్రసాద్‌ ఆదేశాలతో గంగారామ్‌  సెటిల్‌మెంట్లు చేస్తున్నాడు. అయితే ఎమ్మెల్యే దగ్గుపాటి ప్రసాద్‌పై కేసు నమోదుకు పోలీసులు వెనకడుగు వేస్తున్నారు. దగ్గుపాటిపై కేసు నమోదు ేచేయకుండా ప్రభుత్వ పెద్దల ఒత్తిడి తెస్తున్నట్లు సమాచారం.

ఇదీ చదవండి:
మరో వివాదంలో టీడీపీ ఎమ్మెల్యే దగ్గపాటి ప్రసాద్‌

 


 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

శ్రీకాకుళం : రథ సప్తమి వేడుకలు.. అదరహో (ఫొటోలు)

photo 2

కడప : కనుల పండువగా శ్రీరామ మహాశోభాయాత్ర (ఫొటోలు)
photo 3

‘నారీ నారీ నడుమ మురారి’ మూవీ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 4

వేకేషన్‌ ఎంజాయ్‌ చేస్తోన్న చిన్నారి పెళ్లికూతురు అవికా గోర్ (ఫోటోలు)
photo 5

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో సూపర్ స్టార్ కృష్ణ మనవడు జయకృష్ణ (ఫోటోలు)

Video

View all
YSR Family Pays Tribute To EC Gangireddy Birth Anniversary 1
Video_icon

పులివెందులలో ఈసీ గంగిరెడ్డి జయంతి వేడుకలు
SIT Enquiry BRS Leader KTR In Phone Tapping Case 2
Video_icon

సిట్ ముందుకు కేటీఆర్
Two Illegal Cases Filed Against Kethireddy Pedda Reddy 3
Video_icon

తాడిపత్రిలో హైటెన్షన్.. భారీగా పోలీసుల మోహరింపు
Man Poured Milk Into The River 4
Video_icon

ఈ తమ్ముడు చేసిన పనికి జనం షాక్
Karumuri Venkat Reddy Satirical Punches On Chandrababu Davos Tour 5
Video_icon

లోపల స్వెటర్ తో దొరికిపోయిన దావోస్ మ్యాన్.. కారుమూరి సెటైర్లు
Advertisement
 