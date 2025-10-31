 గోదావరి తీరంలో భక్తుల మనసులు దోచుకుంటున్న అయ్యప్ప స్వామి ఆలయం | Shabarimala Ayyappa Temple Near Godavari River | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

గోదావరి తీరంలో భక్తుల మనసులు దోచుకుంటున్న అయ్యప్ప స్వామి ఆలయం

Oct 31 2025 11:56 PM | Updated on Nov 1 2025 12:11 AM

Shabarimala Ayyappa Temple Near Godavari River

రాజమండ్రి, గోదావరి తీరంలో భక్తిశ్రద్ధలకు ఆవాసమై నిలిచిన శ్రీ అయ్యప్ప స్వామి ఆలయం ఈరోజుల్లో భక్తుల ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా మారింది. కేరళలోని ప్రసిద్ధ శబరిమల ఆలయానికి వెళ్లలేని భక్తుల కోసమే ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించారు. అయితే, ఇక్కడ జరిగే పూజలు, సాంప్రదాయాలు, ఉత్సవాలు శబరిమలలో జరిగేవి ఏ మాత్రం తీసిపోకుండా అద్భుతంగా నిర్వహించబడుతున్నాయి.

ఈ పవిత్ర ఆలయం 2011 మార్చి 20న అప్పటి ఎమ్మెల్యే, దివంగత నేత  జక్కంపూడి రామ్మోహనరావు  ఆధ్వర్యంలో ప్రతిష్ఠాపించబడింది. ప్రారంభం నుండి ఈ ఆలయం భక్తుల ఆరాధనకు కేంద్ర బిందువుగా మారింది. శబరిమలలో జరిగే ఆచారాలకు ఏమాత్రం తీసిపోకుండా ఇక్కడ కూడా ప్రతిరోజూ అయ్యప్పస్వామికి ప్రత్యేక పూజలు, ధూపదీప నైవేద్యాలు, హారతులు ఘనంగా నిర్వహించబడుతున్నాయి.

ప్రతిరోజూ ఇక్కడ స్వామి వారికి ధూపదీప నైవేద్యాలు, అభిషేకాలు, ప్రత్యేక పూజలు ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. ప్రత్యేకంగా మండల దీక్ష కాలంలో ఈ ఆలయం భక్తులతో నిండిపోతుంది. సాయంత్రం వేళ దీపాల వెలుగులో గోదావరి తీరం మరింత ఆధ్యాత్మిక కాంతిని పొందుతుంది.

రాజమండ్రిలోని ఈ అయ్యప్ప ఆలయం, కేవలం ఆరాధనా స్థలమే కాకుండా, భక్తి, ఐక్యత, నిబద్ధతలకు ప్రతీకగా నిలుస్తోంది. ఈ ఆలయం, భవిష్యత్ తరాలకు కూడా అయ్యప్ప స్వామి భక్తి మార్గంలో దారి చూపనుంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

టాలీవుడ్ హీరో అల్లు శిరీష్ -నయనిక ఎంగేజ్‌మెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

గ్రాండ్‌గా దిల్‌ రాజు సోదరుడి కూతురి పెళ్లి.. హాజరైన టాలీవుడ్‌ సినీతారలు (ఫొటోలు)
photo 3

సాయిపల్లవి 'అమరన్' జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)
photo 4

హాఫ్ శారీలో యాంకర్ రష్మీ గౌతమ్ అందాలు (ఫోటోలు)
photo 5

నెక్లెస్‌రోడ్డులో ఏక్తా రన్‌.. పాల్గొన్న చిరంజీవి, సజ్జనార్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
TDP Leaders Big Shock To Chandrababu And Villagers Protest Against Belt Shops At Atmakur Excise Office 1
Video_icon

బాబుకు టీడీపీ నేత బిగ్ షాక్. ప్రభుత్వ పెద్దల ప్రోత్సాహంతోనే విచ్చలవిడిగా బెల్ట్ షాపులు
Ambati Rambabu Revels Shocking Facts On Tirumala Laddu Ghee Case 2
Video_icon

YV సుబ్బారెడ్డి PAగా చేసిన అప్పన్న.. తిరుమల కల్తీ నెయ్యి కేసులో అంబటి షాకింగ్ నిజాలు
Student Unions Protest At Samata Degree College 3
Video_icon

మహిళా లెక్చరర్ వేధింపుల వల్లే చనిపోయాడు
Big Shock To Janasena MLA Lokam Madhavi In Vizianagaram 4
Video_icon

విజయనగరం జిల్లా కోనాడలో ఎమ్మెల్యే లోకం మాధవికి చేదు అనుభవం
CM Revanth Reddy Visits Flood Hit Warangal Areas 5
Video_icon

Warangal: బాధితులతో ఇళ్లల్లోకి వెళ్లి వారి కష్టాలను తెలుసుకున్న సీఎం
Advertisement
 