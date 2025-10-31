గోదావరి తీరంలో భక్తుల మనసులు దోచుకుంటున్న అయ్యప్ప స్వామి ఆలయం

రాజమండ్రి, గోదావరి తీరంలో భక్తిశ్రద్ధలకు ఆవాసమై నిలిచిన శ్రీ అయ్యప్ప స్వామి ఆలయం ఈరోజుల్లో భక్తుల ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా మారింది. కేరళలోని ప్రసిద్ధ శబరిమల ఆలయానికి వెళ్లలేని భక్తుల కోసమే ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించారు. అయితే, ఇక్కడ జరిగే పూజలు, సాంప్రదాయాలు, ఉత్సవాలు శబరిమలలో జరిగేవి ఏ మాత్రం తీసిపోకుండా అద్భుతంగా నిర్వహించబడుతున్నాయి.
ఈ పవిత్ర ఆలయం 2011 మార్చి 20న అప్పటి ఎమ్మెల్యే, దివంగత నేత జక్కంపూడి రామ్మోహనరావు ఆధ్వర్యంలో ప్రతిష్ఠాపించబడింది. ప్రారంభం నుండి ఈ ఆలయం భక్తుల ఆరాధనకు కేంద్ర బిందువుగా మారింది. శబరిమలలో జరిగే ఆచారాలకు ఏమాత్రం తీసిపోకుండా ఇక్కడ కూడా ప్రతిరోజూ అయ్యప్పస్వామికి ప్రత్యేక పూజలు, ధూపదీప నైవేద్యాలు, హారతులు ఘనంగా నిర్వహించబడుతున్నాయి.
ప్రతిరోజూ ఇక్కడ స్వామి వారికి ధూపదీప నైవేద్యాలు, అభిషేకాలు, ప్రత్యేక పూజలు ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. ప్రత్యేకంగా మండల దీక్ష కాలంలో ఈ ఆలయం భక్తులతో నిండిపోతుంది. సాయంత్రం వేళ దీపాల వెలుగులో గోదావరి తీరం మరింత ఆధ్యాత్మిక కాంతిని పొందుతుంది.
రాజమండ్రిలోని ఈ అయ్యప్ప ఆలయం, కేవలం ఆరాధనా స్థలమే కాకుండా, భక్తి, ఐక్యత, నిబద్ధతలకు ప్రతీకగా నిలుస్తోంది. ఈ ఆలయం, భవిష్యత్ తరాలకు కూడా అయ్యప్ప స్వామి భక్తి మార్గంలో దారి చూపనుంది.