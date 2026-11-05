 యువతులను వేధించి.. వీడియోకు చిక్కిన ఆకతాయిలు | RashDriving In Visakhapatnam | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

యువతులను వేధించి.. వీడియోకు చిక్కిన ఆకతాయిలు

Nov 5 2026 12:14 PM | Updated on Nov 5 2026 12:14 PM

RashDriving In Visakhapatnam

విశాఖపట్నం: యువతులను అల్లరి పెట్టబోయిన ఆకతాయిలు చివరికి వీడియో ఆధారంగా పోలీసులకు చిక్కారు. ఈ నెల 2వ తేదీ రాత్రి ఎన్‌ఏడీ జంక్షన్‌ శాంతినగర్‌కు చెందిన ఇద్దరు యువతులు స్కూటీపై సీఎంఆర్‌ షాపింగ్‌ మాల్‌ నుంచి తిరిగి వస్తుండగా భాష్యం స్కూల్‌ సమీపంలో గ్లామర్‌ బైక్‌పై వస్తున్న బుచ్చిరాజుపాలెం కరాసాకు చెందిన గణేష్‌ సంతోష్‌ గౌతమ్‌ వారిని అసభ్యంగా దూషిస్తూ, అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించారు. 

ప్రమాదకరంగా బైక్‌ నడుపుతూ భయభ్రాంతులకు గురిచేశారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోను ఆ యువతులు సోషల్‌ మీడియాలో పోస్ట్‌ చేయడంతో వైరల్‌గా మారింది. దీనిపై స్పందించిన సీపీ శంఖబ్రత బాగ్చి ఆదేశాలతో ఎయిర్‌పోర్టు పోలీసులు సుమోటోగా కేసు నమోదు చేశారు. సీఐ శంకరనారాయణ పర్యవేక్షణలో బాధితులను గుర్తించి, వారి ఫిర్యాదు మేరకు దర్యాప్తు చేపట్టారు. బుధవారం గణేష్‌ సంతోష్‌లను అదుపులోకి తీసుకోగా, గౌతమ్‌ కోసం గాలిస్తున్నారు. ట్రిపుల్‌ రైడింగ్‌పై మోటారు వాహనాల చట్టం ప్రకారం కూడా చర్యలు తీసుకోనున్నారు.  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

గోల్డెన్‌ డ్రెస్‌లో మెరిసిపోతున్న మృణాల్ ఠాకూర్ (ఫోటోలు)
photo 2

38వ బర్త్‌డే.. విరాట్‌ కోహ్లి ఫొటోలు వైరల్‌
photo 3

వాడపల్లి వేంకటేశ్వరస్వామి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు (ఫోటోలు)
photo 4

మురసు తుపాను బీభత్సం...భారీ వర్షానికి నీట మునిగిన రాజమండ్రి (ఫోటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్‌లో అట్టహాసంగా సదర్‌ సమ్మేళనం (ఫోటోలు)

Video

View all
Sake Sailajanath Strong Counter To AP Police Overaction 1
Video_icon

అడ్డుకున్న పోలీసులు.. ఒక్క ఫోన్ కాల్ తో ఇచ్చిపడేసిన సాకే శైలజానాథ్
Heavy Floods To AP Capital Amaravati 2
Video_icon

అమరావతి మళ్లీ మునిగింది
200 Passengers Fall Sick Mid-Air Emergency Landing In Germany 3
Video_icon

30,000 అడుగుల ఎత్తులో చావు కేకలు! గాల్లో విమానం..
High tension In Rapthadu Thopudurthi Praksh Reddy Arrest 4
Video_icon

రాప్తాడులో హైటెన్షన్.. తోపుదుర్తి అరెస్ట్
YSRCP Leaders Strong Counter To AP Police Overaction In YSR District 5
Video_icon

ఏది ఫస్ట్ నీ ID కార్డు తియ్యి.. పోలీసుల ఓవర్ యాక్షన్.. YSRCP నేతలు కౌంటర్
Advertisement
 