 అమరావతి మళ్లీ మునిగింది | Heavy Floods To AP Capital Amaravati | Sakshi
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AP: అమరావతి మళ్లీ మునిగింది

Nov 5 2026 12:11 PM | Updated on Nov 5 2026 12:11 PM

అమరావతి మళ్లీ మునిగింది

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Heavy floods Amaravati Sakshi News
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