తెలుగు రాష్ట్రాలకు ‘పద్మశ్రీ’ అవార్డులు

ఢిల్లీ: 2026గానూ పద్మ అవార్డులను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవాళ ( జనవరి 25, ఆదివారం) ప్రకటించింది. గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఒకరోజు ముందుగానే ఈ పురస్కారాల జాబితాను కేంద్రం విడుదల చేసింది. తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి 11 మందికి పద్మ అవార్డులు లభించాయి. తెలంగాణకు చెందిన ఏడుగురు, ఏపీకి చెందిన నలుగురికి పద్మశ్రీ అవార్డులు దక్కాయి.
సినీ నటులు రాజేంద్రప్రసాద్, మాగంటి మురళీమోహన్ పద్మశ్రీ అవార్డులు లభించాయి. కళల విభాగంలో గరిమెళ్ళ బాలకృష్ణ ప్రసాద్, దీపికా రెడ్డి , పద్మశ్రీ పురస్కారాలకు ఎంపికయ్యారు. వైద్య విభాగంలో గూడూరు వెంకటరావు పద్మశ్రీ, పాలకొండ విజయ్ ఆనంద రెడ్డిలకు పద్మశ్రీ పురస్కారాలు దక్కాయి.
సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ విభాగంలో చంద్రమౌళి గడ్డమనుగు, కృష్ణమూర్తి బాలసుబ్రమణ్యం, కుమారస్వామి తంగరాజు, విద్య విభాగంలో వెంపటి కుటుంబ శాస్త్రి, పశుసంవర్ధక విభాగంలో రామారెడ్డి మామిడికి పద్మశ్రీ పురస్కారాలు వరించాయి.