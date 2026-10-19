 మైదుకూరులో మున్సిపల్‌ ఎన్నికలు వాయిదా: ఎస్‌ఈసీ | Mydukur Municipality Elections Postponed | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మైదుకూరులో మున్సిపల్‌ ఎన్నికలు వాయిదా: ఎస్‌ఈసీ

Oct 19 2026 1:40 PM | Updated on Oct 19 2026 1:56 PM

Mydukur Municipality Elections Postponed

సాక్షి,విజయవాడ: వైఎస్సార్‌ కపడ జిల్లా మైదుకూరులో మున్సిపల్‌ ఎన్నిక వాయిదా పడింది. నామినేషన్ల ప్రక్రియ సందర్భంగా చోటుచేసుకున్న తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు, టీడీపీ మూకలు నామినేషన్ పత్రాలు చించివేయడం వంటి పరిణామాల నేపథ్యంలో మైదుకూరులో మున్నిపల్‌ ఎన్నికను వాయిదా వేస్తున్నట్లు రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర పునేఠా ప్రకటించారు.

నామినేషన్ పత్రాలు చించివేయడంతో సరైన రీతిలో పరిశీలన (స్క్రూటినీ) సాధ్యం కాదని జిల్లా కలెక్టర్ ఎస్‌ఈసీకి నివేదిక అందజేశారు. కలెక్టర్ ఇచ్చిన నివేదిక ఆధారంగా మైదుకూరులో మున్సిపల్‌ ఎన్నికను వాయిదా వేస్తున్నట్లు అనిల్‌చంద్ర పునేఠా చెప్పారు.

మైదుకూరు మున్సిపల్‌ ఎన్నికల నామినేషన్‌ ప్రక్రియలో అంతరాయం, హింసాకాండ చోటు చేసుకున్నాయి. దీంతో మైదుకూరు మున్సిపల్‌ ఎన్నికలను వాయిదా వేస్తున్నాము. వైఎస్సార్‌ కడప జిల్లాకు సంబంధించి పూర్తి అధికారిక నివేదిక అందాల్సి ఉంది. నామినేషన్‌ పత్రాలు చించివేయడంతో పరిశీలన (స్క్రూటినీ) సాధ్యం కాదని కలెక్టర్‌ ఇచ్చిన సమాచారం ఆధారంగానే ఈ ఎన్నికను వాయిదా వేస్తున్నట్లు తెలిపారు. నామినేషన్ల సమయంలో చెలరేగిన అల్లర్లు, గందరగోళం రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

మైదుకూరు మున్సిపల్ ఎన్నికలు వాయిదా

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

నవరాత్రి వేడుకల్లో కుందనపు బొమ్మలా మాళవిక (ఫొటోలు)
photo 2

కిరణ్ అబ్బవరం సినిమాతో కన్నడ బ్యూటీ టాలీవుడ్ ఎంట్రీ.. ఎవరీమె?
photo 3

బతుకమ్మ పండగ.. అందంగా హీరోయిన్ అనన్య (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమల : స్వర్ణరథంపై దేవదేవుడు శ్రీ వేంకటాద్రీశుడు దివ్య దర్శనం (ఫోటోలు)
photo 5

నవరాత్రి స్పెషల్.. టాలీవుడ్ బ్యూటీస్ వేరే లెవల్ గ్లామర్ (ఫొటోలు)

Video

View all
MPTC and ZPTC Notification Released Election Schedule 1
Video_icon

AP: MPTC, ZPTC ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ రిలీజ్..
Chandrababu Shamelessly Using Thugs To Attack YSRCP Candidates 2
Video_icon

ఎందుకు బ్రో ఇంత భయం.. సిగ్గులేకుండా రౌడీలను పెట్టి దాడులు
YS Pramilamma Challenge To TDP Leaders AP Local Body Election 3
Video_icon

ప్రచారం చేయకుండానే అత్యధిక మెజారిటీతో గెలుస్తాం YS ప్రమీలమ్మ ఛాలెంజ్
Tiger Shroff Car Firing Case Lawrence Bishnoi Gang 4
Video_icon

టైగర్ ష్రాఫ్‌ ను కాల్చింది వీడే.?ఎందుకు కాల్చడంటే..!
Mydukur Elections Postponed 5
Video_icon

మైదుకూరు మున్సిపల్ ఎన్నికలు వాయిదా

Advertisement
 