 ఏపీలో ఎంపీటీసీ,జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్‌ విడుదల | AP MPTC and ZPTC Elections Notification Released | Sakshi
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ఏపీలో ఎంపీటీసీ,జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్‌ విడుదల

Oct 19 2026 12:08 PM | Updated on Oct 19 2026 12:17 PM

AP MPTC and ZPTC Elections Notification Released

సాక్షి,విజయవాడ: ఏపీలో ఎంపీటీసీ,జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్‌ విడుదలైంది. రాష్ట్రంలో ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికలకు రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి అనిల్‌చంద్ర పునేఠా సోమవారం (అక్టోబర్‌19) అధికారికంగా నోటిఫికేషన్‌ విడుదల చేశారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 659 జెడ్పీటీసీ స్థానాలకు, 9,829 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు ఈ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. 

నామినేషన్ల స్వీకరణ: అక్టోబర్ 21 నుంచి 23 వరకు
నామినేషన్ల పరిశీలన: అక్టోబర్ 24న 
నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు గడువు: అక్టోబర్ 27 వరకు 
పోలింగ్ తేదీ: నవంబర్ 3న ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ స్థానాలకు పోలింగ్ నిర్వహణ 
ఓట్ల లెక్కింపు,ఫలితాల వెల్లడి: నవంబర్ 5న 

ఈ సందర్భంగా  స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర పూనేఠ మీడియాతో మాట్లాడారు. జెడ్పీసీటీసీ,ఎంపీటీసీ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశాం. 28 జిలాల్లో 663.. ఉంటే 659 జడ్పీటీసీ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరుగుతాయి.. ఎంపీటీసీకి రూ.4లక్షలు, జడ్పీటీసీకి రూ. 8లక్షలు ఖర్చు చేయొచ్చు. ఎంపీటీసీ 9859 ఉంటే.. 9829 స్థానాలకు ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి.

జెడ్పీటీసీకి 28మంది, ఎంపీటీసీలకు 687 ఆర్వోలుగా వున్నారు. 35333 పోలింగ్ స్టేషన్‌ ఉన్నాయి. 9186 సమస్యాత్మక పోలింగ్ స్టేషన్లని గుర్తించాం. మునిసిపల్ కార్పొరేషన్‌లో 320 నామినేషన్‌లు వచ్చాయి. 8190 వార్డ్ మెంబర్.. 87 మున్సిపాలిటీల్లో  చైర్మన్ 1358, వార్డ్ మెంబెర్స్ 24451 నామినేషన్లు వచ్చాయి. మైదుకూరు అర్బన్ బాడీకి ఎలక్షన్ పోస్ట్ పోను చేస్తున్నాం. జిల్లా కలెక్టర్ నుండి మాకు వచ్చిన రిపోర్ట్ ఆధారంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకొన్నాం’అని అన్నారు.

అనంతరం చాయితీ రాజ్ సెక్రటరీ కృష్ణ తేజ మాట్లాడుతూ.. 663 మండలాలు ఉంటే 659 మండలాల్లో ఎలక్షన్ జరుగుతుంది. నామినేషన్ ఎక్కడ తీసుకొంటారో వెబ్ కాస్టింగ్ పెడుతున్నాం. వెబ్ కాస్టింగ్ జిల్లా కలెక్టర్,ఎస్పీలతో పాటు స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ వద్ద ఉంటుంది’ అని తెలిపారు.  

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