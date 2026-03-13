 ఏపీ కేబినెట్‌ భేటీ..పవన్ సహా ఆరుగురు మంత్రుల డుమ్మా! | Multiple Ministers Absent from AP Cabinet Session Led by CM Chandrababu | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఏపీ కేబినెట్‌ భేటీ..పవన్ సహా ఆరుగురు మంత్రుల డుమ్మా!

Mar 13 2026 1:00 PM | Updated on Mar 13 2026 1:46 PM

Multiple Ministers Absent from AP Cabinet Session Led by CM Chandrababu

సాక్షి,విజయవాడ: సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన జరిగిన ఏపీ కేబినెట్‌ సమావేశానికి మంత్రుల గైర్హాజరు చర్చాంశనీయంగా మారింది. డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ సహా ఆరుగురు మంత్రులు హాజరు కాకపోవడం విశేషం

శుక్రవారం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన ఏపీ కేబినెట్‌ సమావేశం జరిగింది. రాష్ట్ర పరిపాలన, అభివృద్ధి, అమరావతి రాజధాని పురోగతి వంటి కీలక అంశాలపై చంద్రబాబు చర్చించారు. అయితే, ఈ సమావేశానికి పలువురు మంత్రులు డుమ్మా కొట్టారు. 

డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ఈ సమావేశానికి హాజరు కాలేదు. రెండు రోజుల కలెక్టర్ల సదస్సుకు కూడా పవన్‌ హాజరు కాకపోవడం రాజకీయ వర్గాల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తించింది. నాదెండ్ల మనోహర్ సమావేశానికి దూరంగా ఉన్నారు. అనారోగ్య కారణంగా హోమ్ మంత్రి అనిత, మంత్రి టీజీ భరత్, మంత్రి గొట్టిపాటి రవి.. కుటుంబ కార్యక్రమం కారణంగా మరో మంత్రి ఫరూక్ హాజరు కాలేదని అధికార వర్గాలు వెల్లడించాయి.

మొత్తం ఆరుగురు మంత్రులు గైర్హాజరు కావడంతో ఈ కేబినెట్‌ సమావేశం చుట్టూ రాజకీయ చర్చలు వేడెక్కాయి. ముఖ్యంగా పవన్ వరుసగా రెండు కీలక సమావేశాలకు హాజరు కాకపోవడంపై వివిధ వర్గాల్లో ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి. అయితే అధికార వర్గాలు దీనిపై ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్ : పరీక్షలకు టాటా.. ఇక ఇంటి బాట (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ : ఓ షాపింగ్‌ మాల్‌లో సందడి చేసిన సినీనటి సమంత (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్‌లో నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ కార్యకలాపాలు (ఫోటోలు)
photo 4

వాళ్లిద్దరి వల్లే ట్రిప్‌ ఎంతో స్పెషల్‌: మెహరీన్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

తాడేపల్లి : వైఎస్సార్‌సీపీ ఆవిర్భావ వేడుకల్లో వైఎస్‌ జగన్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Rajamouli Plans a Latin-Style Song Shoot in Varanasi Movie 1
Video_icon

RRRకి నాటునాటు.. 'వారణాసి'కి లాటిన్ స్టయిల్!
Six Ministers Skip Chandrababu Cabinet Meeting 2
Video_icon

బాబు కేబినెట్ భేటీకి ఆరుగురు మంత్రులు డుమ్మా..
Gold Prices Rise Again 3
Video_icon

Gold: మళ్లీ పెరిగిన బంగారం ధర... ఒక్క రోజులో జంప్..
Jada Sravan Kumar Shocking Comments On Pawan Kalyan 4
Video_icon

తెల్ల చొక్కా.. మాసిపోయిన గడ్డం.. జడ శ్రవణ్ షాకింగ్ నిజాలు..!
Iran And Israel War Latest Update News 5
Video_icon

అగ్నిగుండంలా పశ్చిమాసియా.. ఇరాన్ పై రెచ్చిపోయిన ఇజ్రాయెల్
Advertisement
 