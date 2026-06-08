 విశాఖ స్టీల్ ప్లాంటు ఘోర ప్రమాదం.. ఎనిమిది మంది మృతి? | Major accident at Visakhapatnam steel plant | Sakshi
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విశాఖ స్టీల్ ప్లాంటు ఘోర ప్రమాదం.. ఎనిమిది మంది మృతి?

Jun 8 2026 5:06 PM | Updated on Jun 8 2026 5:46 PM

Major accident at Visakhapatnam steel plant

సాక్షి, విశాఖపట్నం: విశాఖ స్టీల్ ప్లాంటులో ఘోర ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ప్లాంట్ ఎస్ఎంఎస్‌ -2లో హాట్‌మెంట్ బకెట్లు కూలాయి. దీంతో స్టీల్‌ లిక్విడ్‌ పడి ఎనిమిది మంది కార్మికులు మృతి చెందినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. పలువురు తీవ్రంగా గాయపడినట్లు సమాచారం.ఈ ప్రమాదంలో మరికొందరు కార్మికులు లోపల చిక్కుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్లాంట్ లోపల భారీగా మంటలు చేలరేగడంతో అగ్ని మాపక సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకొని మంటలు ఆర్పే యత్నం చేస్తున్నారు. సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ ఘటనపై మరింత సమాచారం తెలియాల్సి ఉంది.

కాగా  గతంలోనూ  పలుమార్లు స్టీల్‌ ప్లాంట్‌లో  ప్రమాదాలు జరిగాయి. గతేడాది స్టీల్‌ మెల్టింగ్‌ మిషన్‌లో షార్ట్‌ సర్క్యూట్‌తో హైడ్రాలిక్‌ ఆయిల్‌ లీకై మంటలు చెలరేగాయి ఫైర్‌ సిబ్బంది వెంటనే అక్కడికి చేరుకొని మంటలను అదుపుచేయడంతో పెనుప్రమాదం తప్పింది. కాగా ఈ సారి ప్రమాదంలో పలువురు కార్మికులు మృతిచెందినట్లు సమాచారం.

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