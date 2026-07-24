 విశాఖ స్టీల్‌ప్లాంట్‌లో మరో​ ప్రమాదం | Visakhapatnam: Accident In The Steel Plant Coke Oven Department | Sakshi
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విశాఖ స్టీల్‌ప్లాంట్‌లో మరో​ ప్రమాదం

Jul 24 2026 4:36 PM | Updated on Jul 24 2026 4:46 PM

Visakhapatnam: Accident In The Steel Plant Coke Oven Department

సాక్షి, విశాఖపట్నం: స్టీల్‌ప్లాంట్ కోకోవేన్ విభాగంలో ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనలో అనంత్ అనే కాంట్రాక్ట్ కార్మికుడు మృతి చెందారు. ఐరెన్ బార్ మీదపడి గాయాలతో మృతిచెందారు.  స్టీల్ ప్లాంట్ పోలీసులు కేసు నమోదు చసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.

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