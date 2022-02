లతా మంగేష్కర్‌ మృతిపట్ల సంతాపం తెలిపిన సీఎం జగన్‌

సాక్షి, అమరావతి: లెజెండరీ సింగర్‌ లతా మంగేష్కర్‌ మృతిపట్ల ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి సంతాపం తెలియజేశారు. 'లతా మంగేష్కర్ జీ ఇక మన మధ్య లేరని తెలిసి చాలా బాధపడ్డాను. ఆమె మధురమైన స్వరం నిత్యం ప్రతిధ్వనిస్తూనే ఉంటుంది. ఆమె ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలి' అని సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ ట్వీట్‌ చేశారు.

Deeply anguished to know that Lata Mangeshkar ji is no more with us. Her melodious voice will continue to echo for eternity. May her soul rest in peace.

— YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) February 6, 2022