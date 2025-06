ఏఐ కాదు.. ఆ సిలిండర్ పేలింది కాకినాడలోనే!

కాకినాడ జిల్లా: గ్యాస్ సిలిండర్ పేలుడుకు సంబంధించిన సీసీ కెమెరా దృశ్యాలు ఇటీవల సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌ అయిన సంగతి తెలిసిందే. అది ఫేక్‌ అని, ఏఐ ఆధారిత వీడియో అని బాగా ప్రచారం జరిగింది. అయితే.. తాజాగా ఈ ఘటన కాకినాడ జిల్లా తొండంగి మండలం యల్లయ్యపేట శివారులో జరిగినట్లు స్థానికులు తెలిపారు.

ఓ ఇంట్లో వంట చేస్తున్న క్రమంలో గ్యాస్‌ లీకైంది. దీంతో ఆ మహిళ పైప్‌తోపాటు సిలిండర్‌ను హాలులోకి తీసుకువచ్చింది. కాసేపటికి మహిళతోపాటు మరో వ్యక్తి లోపలికి వచ్చి సిలిండర్‌ను తీస్తుండగా ఒక్కసారిగా పేలుడు సంభవించింది. ఈ ఘటనలో తీవ్రంగా గాయపడిన క్షతగాత్రులను స్థానికులు ఆసుపత్రికి తరలించారు. చికిత్స పొందుతూ వెంకటరమణ అనే వ్యక్తి మృతి చెందాడు. ఈనెల 18న ఘటన జరగగా.. అందుకు సంబంధించిన ఆ దృశ్యాలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌ అయ్యాయి.

Be careful how you handle your gas cylinders. You are safer having them outside. If the doors and windows were shut the explosion 💥 would have consumed them pic.twitter.com/RvRGQ92kgt

— IPOB Zürich (@IpobZurich) June 22, 2025