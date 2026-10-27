అతి తీవ్ర తుపానుగా బలపడిన ‘అర్నబ్‌’

పశ్చిమమధ్య బంగాళాఖాతంలో ‘అర్నబ్’ అతి తీవ్ర తుపానుగా బలపడింది. వేగంగా కదులుతోంది. గడిచిన 6 గంటల్లో గంటకు 25 కి.మీ వేగంతో కదిలిన తుపాను.. ప్రస్తుతానికి విశాఖ 300 కి.మీ, కాకినాడకు 360కిమీ, మచిలీపట్నంకు 460, బాపట్లకు 530 కిమీ దూరంలో కేంద్రీకృతమైందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ వెల్లడించింది.
Cyclone Arnab Updates:
తుపాను ఎఫెక్ట్.. నేడు, రేపు విద్యా సంస్థలకు సెలవు
కాకినాడ జిల్లా: ఉప్పాడ-కాకినాడ బీచ్ రోడ్డులో రాకపోకల బంద్
తీర ప్రాంత ప్రజలను అప్రమత్తం చేసిన అధికారులు
జిల్లా వ్యాప్తంగా 101 పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటు
సముద్రంలో వేటకు వెళ్లొద్దని మత్స్యకారులను హెచ్చరించిన అధికారులు
తీరానికి చేరుకున్న బోట్లు
హోప్ ఐలాండ్ నుండి 130 మంది మత్స్యకారులను తూరంగి వద్ద ఐలాండ్ కాలనీకి తరలింపు
తుపాను సహయక చర్యలు అందించేందుకు ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది రాక
తుఫాన్ సహయక చర్యలపై కంట్రోల్ రూమ్లు ఏర్పాటు
ల్యాండ్ లైన్: 0884-2356801
మొబైల్ : 9849903879
కాకినాడ ఆర్ డి ఓ కార్యాలయం కంట్రోల్ రూమ్ 8008803208
పెద్దాపురం ఆర్డీవో కార్యాలయం కంట్రోల్ రూం నెంబర్ 7993668485
ప్రారంభమైన తుపాను ప్రభావం
ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు
శ్రీకాకుళం జిల్లాల్లో ఈదురుగాలులతో భారీ వర్షాలు
కోస్తా జిల్లాల్లో ప్రారంభమైన ఈదురుగాలులు
ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి: విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ
మరికాసేపట్లో ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు
శ్రీకాకుళం జిల్లాల్లో ఈదురుగాలులతో భారీ వర్షాలు
కోస్తా జిల్లాల్లో ప్రారంభమైన ఈదురుగాలులు
ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి: విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ
నేడు, రేపు భారీ వర్షాలు
సాయంత్రం వరకు పశ్చిమ-వాయువ్య దిశగా కొనసాగి.. ఆ తర్వాత వాయువ్య దిశగా పయనం
రేపు ఉదయానికి బాపట్ల -విశాఖపట్నం మధ్య, యానాంకు సమీపంలో తీరాన్ని దాటే అవకాశం
దీని ప్రభావంతో నేడు, రేపు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు
అక్కడక్కడ అత్యంత భారీ వర్షాలు
కోస్తా తీరం వెంబడి గంటకు 90–100 కి.మీ వేగంతోఈదురుగాలులు
ఈ జిల్లాలకూ రెడ్అలెర్ట్
- బుధవారం తీరాన్ని దాటే సమయంలో తీవ్రంగా తుపాను ప్రభావం
- ఆ రోజు విశాఖ, అల్లూరి సీతారామరాజు, ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాలకు సైతం రెడ్ అలెర్ట్
- రేపు(బుధవారం విశాఖ, అల్లూరి, అనకాపల్లి, కాకినాడ, కోనసీమ, ఉభయ గోదావరి, ఏలూరు, ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాలు, యానాంలో అతి భారీ వర్షాలు
- శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం మన్యం, విజయనగరం, బాపట్ల జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు, పల్నాడు, ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం
- తీరం దాటిన మరుసటి రోజు గురువారం కూడా శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం మన్యం, విజయనగరం, విశాఖ, అల్లూరి, ఏలూరు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు
- ఈ నాలుగు రోజులు రాయలసీమ జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని వెల్లడించింది.