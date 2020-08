సాక్షి, అమరావతి: గోకులాష్టమి సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. కృష్ణ పరమాత్ముడు బోధించిన ధర్మ, కర్మ సిద్ధాంతాలు మనమంతా ధర్మమార్గంలో నడిచేలా ఎల్లప్పుడూ స్ఫూర్తి నింపుతూనే ఉంటాయన్నారు. ప్రజలంతా శాంతిసౌఖ్యాలతో, ఆయురారోగ్యాలతో వర్ధిల్లాలని ఈ సందర్భంగా ఆకాంక్షించారు. ఈ మేరకు సీఎం జగన్‌ మంగళవారం ట్వీట్‌ చేశారు.

Greetings on the auspicious occasion of Gokulashtami. May Lord Krishna's timeless teachings of Dharma & Karma, inspire us to follow the path of virtue & righteousness. Wishing you all good health, peace & prosperity. #KrishnaJanmashtami

— YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) August 11, 2020