 దసరా ఉత్సవాలకు సిద్ధమైన బెజవాడ దుర్గమ్మ | Bezwada Durgamma readied for Dussehra Festivities | Sakshi
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దసరా ఉత్సవాలకు సిద్ధమైన బెజవాడ దుర్గమ్మ

Oct 10 2026 8:16 PM | Updated on Oct 10 2026 8:28 PM

Bezwada Durgamma readied for Dussehra Festivities

సాక్షి, విజయవాడ: దసరా ఉత్సవాలకు బెజవాడ దుర్గమ్మ దేవాలయం సిద్ధమైంది. ఇంద్రకీలాద్రి పై అక్టోబర్ 11 నుంచి 20 వరకూ దసరా మహోత్సవాలు జరగనున్నాయి. స్నపనాభిషేకం అనంతరం రేపు(ఆదివారం) ఉదయం 8 గంటల నుంచి దర్శనాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. దాంతో పది రోజుల పాటు రోజుకో అలంకారంలో దుర్గమ్మ దర్శనమివ్వనుంది.

దసరా మహోత్సవాల్లో అమ్మవారి అలంకారాలు
అక్టోబర్ 11 వ తేదీ బాలా త్రిపురసుందరీ దేవి
అక్టోబర్ 12 వ తేదీ గాయత్రీ దేవి
అక్టోబర్ 13 వ తేదీ అన్నపూర్ణాదేవి
అక్టోబర్ 14 వ తేదీ మహాచండీ దేవి
అక్టోబర్ 15 వ తేదీ లలితా త్రిపుర సుందరీ దేవి  
అక్టోబర్ 16 వ తేదీ సరస్వతి దేవి (మూలానక్షత్రం)
అక్టోబర్ 17 వ తేదీ మహాలక్ష్మీ దేవి
అక్టోబర్ 18 వ తేదీ దుర్గాదేవి ( దుర్గాష్టమి)
అక్టోబర్ 19వ తేదీ మహిషాసుర మర్ధిని దేవి (మహర్నవమి)
అక్టోబర్ 20వ తేదీ రాజరాజేశ్వరి దేవి (విజయదశమి)

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