 వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకుల అరెస్ట్.. పీఎస్‌కు వెళ్లిన అవినాశ్‌ రెడ్డి | Arrest of YSRCP leaders Avinash Reddy reaches the police station | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకుల అరెస్ట్.. పీఎస్‌కు వెళ్లిన అవినాశ్‌ రెడ్డి

Nov 4 2026 3:28 PM | Updated on Nov 4 2026 4:02 PM

Arrest of YSRCP leaders Avinash Reddy reaches the police station

వైఎస్సార్ జిల్లా: స్థానిక ఎన్నికల వేళ కూటమి ప్రభుత్వ తీరు ఏ మాత్రం మారడం లేదు. జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లోనూ అరాచకానికి దిగుతున్నారు కూటమి నేతలు. లింగాల మండలంలో పలువురు వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకులను పోలీసులు ముందస్తు అరెస్ట్ చేశారు. దీంతో లింగాల పోలీసు స్టేషన్‌కు ఎంపీ వైఎస్ అవినాశ్‌ రెడ్డి చేరుకున్నారు. 

వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకులను విచారించి పంపిస్తామని పోలీసులు అంటున్నారు. తమ పార్టీ నాయకులను వదిలే వరకు స్టేషన్ వద్దే ఉంటానని వైఎస్ అవినాశ్‌ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. బైండోవర్, ఇతర కేసుల్లో వైఎస్సార్‌సీపీ టార్గెట్‌గా అరెస్టులు జరుగుతున్నాయి.

జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లోనూ పోలింగ్‌ బూతుల ఆక్రమణకు కూటమి నేతలు సిద్ధమవుతున్నారు. వైఎస్సార్‌సీపీ ఏజెంట్లు రాకుండా ఏకపక్షంగా ఎన్నిక చేసుకునేందుకు కుట్రలు జరుగుతున్నాయి. పోలీసులను రంగంలోకి దించి ముందస్తు అరెస్టులు చేయిస్తోంది కూటమి ప్రభుత్వం.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'కేజీఎఫ్' తల్లి.. టాలీవుడ్ ఎంట్రీ (ఫొటోలు)
photo 2

సమంత కొత్త ఫొటోషూట్ (ఫోటోలు)
photo 3

చూపులతోనే కట్టిపడేస్తున్న కరీనా కపూర్‌..(ఫోటోలు)
photo 4

నిర్మాత రమేష్ తౌరానీ దీపావళి పార్టీ... మెరిసిన బాలీవుడ్‌ తారలు (ఫోటోలు)
photo 5

ముంబై : ‘రామాయణ’ ప్రీమియర్ షో...బాలీవుడ్‌ తారలు సందడి (ఫోటోలు)

Video

View all
Democrats win US House, complete Congress sweep in major midterm setback for Trump 1
Video_icon

రెండేళ్లు వైట్ హౌస్ కు ఇక గడ్డు కాలమేనా?
Heavy rains In Guntur Cyclone Murasu 2
Video_icon

మురసు తుఫాన్ తో గుంటూరు జిల్లాలో భారీ వర్షాలు
Minister Ponnam pays tribute to the mortal remains of conductor Pravalika 3
Video_icon

కండక్టర్ ప్రవళిక మృతదేహానికి మంత్రి పొన్నం నివాళులు
Ambati Rambabu On ED Investigation, AP Liquor Case 4
Video_icon

ఈడీ విచారణపై అంబటి క్లారిటీ
kakani Goverdan Reddy Fire on Naidupeta CI Turaka Venkataramana 5
Video_icon

నీ వెనుక ఎవడున్నాడని రెచ్చిపోతున్నావ్..? నాయుడుపేట సీఐపై కాకాణి ఫైర్
Advertisement
 