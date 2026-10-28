ఆరు జోన్లు.. రెండు మల్టీ జోన్లు

విద్యాశాఖ సర్వీస్ రూల్స్లో కీలక మార్పులు
రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వులు–2025కు అనుగుణంగా క్యాడర్ విభజన
సాక్షి, అమరావతి: ఏపీ పాఠశాల విద్యాశాఖ సర్వీస్ నిబంధనలను రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వులు–2025కు అనుగుణంగా సవరిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీస్ రూల్స్–1998లో మార్పులు చేసింది. పోస్టుల భర్తీ, బదిలీల్లో కీలక మార్పులతోసహా డీఈవో పోస్టుల భర్తీని మల్టీ జోన్ పరిధిలోకి తేవడం, ప్రత్యక్ష నియామకాల్లో స్థానికులకు 95 శాతం రిజర్వేషన్ అమలు ఉత్తర్వుల్లో కీలక అంశాలు.
సవరణలు 2026 సెప్టెంబర్ 15 నుంచి అమల్లోకి వచ్చినట్లుగా పేర్కొంటూ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీస్ రూల్స్ 1998’కి మార్పులు చేస్తూ పాఠశాల విద్యాశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి జె.శ్యామలరావు మంగళవారం జీవో జారీ చేశారు. దీనిప్రకారం ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ స్పోర్ట్స్ కోఆర్డినేటర్, ఓపెన్ స్కూల్ జిల్లా కోఆర్డినేటర్, మండల ఎడ్యుకేషనల్ ఆఫీసర్–2 పోస్టులను ప్రభుత్వం కొత్త కేటగిరీల్లో చేర్చింది.
రాష్ట్రంలోని 26 జిల్లాలను ఆరు జోన్లు, రెండు మల్టీ జోన్లుగా విభజించింది. పోస్టులవారీగా నియామక యూనిట్లు, అధికారులను నిర్దేశించింది. ఇకపై ప్రత్యక్ష నియామకాలు (డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్), పదోన్నతులు, సీనియారిటీ, బదిలీలు తదితర సర్వీసు అంశాలన్నీ నిర్దేశించిన యూనిట్ల ప్రాతిపదికనే అమలు కానున్నాయి.
జోన్ల వారీగా జిల్లాలు..
జోన్ 1: శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి
జోన్ 2: అల్లూరి సీతారామరాజు, తూర్పు గోదా వరి, కాకినాడ, డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ
జోన్ 3: పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, ఎన్టీఆర్, కృష్ణా
జోన్ 4: గుంటూరు, పల్నాడు, బాపట్ల, ప్రకాశం, శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు
జోన్ 5: తిరుపతి, చిత్తూరు, అన్నమయ్య, వైఎస్సార్ కడప
జోన్ 6: నంద్యాల, అనంతపురం, కర్నూలు, శ్రీ సత్యసాయి
– అన్ని జిల్లాలను రెండు మల్టీ జోన్లుగా విభజించారు. మల్టీ జోన్–1లో జోన్ 1, 2, 3 జిల్లాలు, మల్టీ జోన్–2లో 4, 5, 6 జోన్లలోని జిల్లాలు వస్తాయి.