 మంత్రుల సింగపూర్‌ పర్యటన ఖర్చు 1.01 కోట్లు | AP Ministers Singapore tour expenditure Rs 1. 01 crore | Sakshi
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మంత్రుల సింగపూర్‌ పర్యటన ఖర్చు 1.01 కోట్లు

Jun 16 2026 5:12 AM | Updated on Jun 16 2026 5:12 AM

AP Ministers Singapore tour expenditure Rs 1. 01 crore

తొలుత రూ.95.19 లక్షలు విడుదల  

అదనంగా మరో రూ.6.27 లక్షలు విడుదల చేస్తూ ప్రణాళికా శాఖ ఉత్తర్వులు

సాక్షి, అమరావతి: సింగపూర్‌ పాలన నమూనా, రా­జకీయ జవాబుదారీతనం, దేశాధ్యక్ష నాయకత్వంపై శిక్షణ కోసం ఏడుగురు రాష్ట్ర మంత్రులు ఏప్రిల్‌ 21 నుంచి 27 వరకు వారం రోజులపాటు సింగపూ­ర్‌లో పర్యటించిన విషయం తెలిసిందే. వారి పర్యటనకు రూ.1.01 కోట్లు విడుదల చే­స్తూ ప్రణాళిక శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి పీయూష్‌ కుమార్‌ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

మంత్రులు సింగపూర్‌ పర్యటనకు తొలుత రూ.95.19 లక్షల బడ్జె­ట్‌ విడుదల చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. సోమవా­రం మరో రూ.6.27 లక్షల అదనపు బడ్జెట్‌ను విడుదల చేస్తూ పీయూష్‌ కుమార్‌ ఉత్తర్వులు జారీ చేశా­రు. దీంతో మంత్రుల సింగపూర్‌ పర్యటనకు రూ.­1.01 కోట్లకు పరిపాలన అనుమతి మంజూరు చేశారు.

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