 AP EAPCET ఫలితాలు విడుదల | AP EAPCET Engineering Results 2026 will be available soon | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

AP EAPCET ఫలితాలు విడుదల

Jul 1 2026 3:03 PM | Updated on Jul 1 2026 3:05 PM

AP EAPCET Engineering Results 2026 will be available soon

సాక్షి,అమరావతి: రాష్ట్రంలో లక్షలాది మంది విద్యార్థులు ఎంతో ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తున్న ఏపీ ఎప్‌సెట్‌ 2026 ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యా మండలి తరపున జేఎన్‌టీయూ కాకినాడ ఈ పరీక్షలను నిర్వహించింది.  

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఏపీ : శిల్ప కళా వైభవం.. చెక్కుచెదరని కట్టడం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 2

'విశ్వంభర' బ్యూటీ జపాన్ ట్రిప్ (ఫొటోలు)
photo 3

ప్రేమలో పడిన యంగ్ హీరోయిన్.. ప్రియుడు ఇతడే (ఫొటోలు)
photo 4

సత్యదేవ్ ‘రావు బహదూర్’ ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్‌.. (ఫోటోలు)
photo 5

అక్కినేని అఖిల్‌ ‘లెనిన్‌’ మూవీ HD స్టిల్స్‌

Video

View all
YS Jagan Shocking Comments On CI Nagaraju 1
Video_icon

నేను అమరావతికి వెళ్లలేక కాదు వెళ్తే జరిగేది ఇది అందుకే... బాబుని ఇచ్చిపడేసిన జగన్
YS Jagan Strong Commitment On MaViGun 2
Video_icon

ఏపీ రాజధానిపై YS జగన్ సంచలన ప్రకటన
Double Engine Monsoon Heavy Rains In July 3
Video_icon

జులైలో భారీ వర్షాలు! బంగాళాఖాతంలో రెండు అల్ప పీడనాలు
YS Jagan MASS RAGGING On Chandrababu Over AP Farmers 4
Video_icon

540 మంది చనిపోతే చలించని బాబు రెండు కాడెద్దులు చనిపోతే మాత్రం... జగన్ సెటైర్లు నవ్వులే నవ్వులు
Youtuber Prashna Ravan Shifted To Pithapuram 5
Video_icon

పిఠాపురం పోలీసుల అదుపులో యూట్యూబర్ ప్రశ్న రావణ్
Advertisement
 