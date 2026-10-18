 కూటమిలో లుకలుకలు | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కూటమిలో లుకలుకలు

Oct 20 2026 1:50 AM | Updated on Oct 20 2026 1:50 AM

సాక్షి ప్రతినిధి, అనంతపురం: పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు కూటమి పార్టీల మధ్య చిచ్చు రాజేస్తున్నాయి. పైకి అంతా బాగుందని నటిస్తూ లోలోపల కత్తులు దూసుకుంటున్నారు. ఉమ్మడి జిల్లాలో బీజేపీ, జనసేనకు మూడు స్థానాలు మాత్రమే కేటాయించారు. అనంతపురం మేయర్‌ స్థానాన్ని బీజేపీకి ఇచ్చారు. పుట్టపర్తి, మడకశిర మున్సిపల్‌ చైర్మన్‌ స్థానాలను జనసేనకు కేటాయించారు. వాస్తవానికి ఈ మూడు స్థానాల్లో ఆయా పార్టీలకు ఎలాంటి సంస్థాగత నిర్మాణమూ లేదు. కేడర్‌ కూడా లేకుండానే పొత్తులో భాగంగా ఇవ్వాల్సి వచ్చింది.

బరిలో భారీగా అభ్యర్థులు..

అనంతపురం నగరపాలక సంస్థలో 62 డివిజన్లకు టీడీపీ నుంచి 197 మంది, జనసేన నుంచి 24 మంది, బీజేపీ నుంచి 15 మంది అభ్యర్థులు నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. సోమవారం నాటికి కూడా ఏ పార్టీ ఏయే డివిజన్లలో పోటీ చేయాలో నిర్ణయించుకోలేదు. నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు రెండు రోజులు మాత్రమే ఉండడంతో బరిలో ఎవరుంటారో.. రెబల్‌గా ఎవరు నిలుస్తారో తెలియక కేడర్‌ అయోమయంలో పడింది. అయితే స్థానిక ఎమ్మెల్యే దగ్గుపాటి ప్రసాద్‌ వర్గం.. మాజీ ఎమ్మెల్యే వైకుంఠం ప్రభాకర్‌చౌదరి వర్గం వేర్వేరుగా నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. దీంతో టీడీపీలో ‘నిప్పు’ రాజుకున్నట్లయ్యింది. వైకుంఠం వర్గానికి చెందిన సందీప్‌ చౌదరి 42వ డివిజన్‌ నుంచి నామినేషన్‌ దాఖలు చేశారు. సోమవారం స్క్రూటినీ ప్రక్రియ కోసం కేంద్రానికి చేరుకున్నారు. అయితే ఎమ్మెల్యే దగ్గుపాటి వర్గానికి చెందిన కొంతమంది వ్యక్తులు సందీప్‌ నుంచి బలవంతంగా పత్రాలు లాక్కుని, దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నించారు. ఇంతలో అక్కడున్న పోలీసులు జోక్యం చేసుకుని వారికి సర్దిచెప్పి పంపించారు.

గుంతకల్లులోనూ అంతే...

గుంతకల్లు మున్సిపాలిటీ చైర్‌పర్సన్‌ అభ్యర్థిగా టీడీపీ నుంచి యశోదగౌడ్‌ నామినేషన్‌ వేశారు. అయితే ఇదే స్థానాన్ని టీడీపీ పట్టణ అధ్యక్షుడు గుణశేఖర్‌ తన బంధువు రాజేశ్వరికి ఇప్పించుకునేందుకు తీవ్రంగా ప్రయత్నించారు. ఎమ్మెల్యే జయరాం కూడా రాజేశ్వరి అభ్యర్థిత్వం వైపే మొగ్గు చూపారు. అయితే మాజీ ఎమ్మెల్యే జితేందర్‌ గౌడ్‌ చక్రం తిప్పి సీటును తన వర్గానికి కేటాయించుకున్నారు. దీంతో టీడీపీలోనే రెండు వర్గాలు ఏర్పడ్డాయని ఆ పార్టీ కార్యకర్తలు చెబుతున్నారు.

స్థానిక ఎన్నికల్లో కూటమి పార్టీల మధ్య కుదరని ఏకాభిప్రాయం

వార్డుల్లో భారీగా నామినేషన్లు దాఖలు చేసిన వైనం

రెబల్స్‌గా బరిలోకి దిగుతారనే భయంలో నేతలు

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రణ్‌బీర్‌ కపూర్‌, సాయిపల్లవి 'రామాయణ' మూవీ HD స్టిల్స్‌
photo 2

నవరాత్రి స్పెషల్.. ప్రత్యేక పూజల్లో అలియా భట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

జైలర్‌ 2 హిట్‌.. మిర్నా ఫొటోలు వైరల్‌!
photo 4

జిగేలుమంటున్న ప్రియాంక.. ఎల్లోరా శిల్పం కూడా తక్కువే! (ఫొటోలు)
photo 5

నవరాత్రి వేడుకల్లో కుందనపు బొమ్మలా మాళవిక (ఫొటోలు)

Video

View all
Chevireddy Bhaskar Reddy Mass Warning To Police Officials 1
Video_icon

రాబోయే రోజుల్లో పోలీసులు శిక్ష అనుభవించక తప్పదు..
RK Roja NEXT LEVEL Warning to TDP Leaders Over Local Body Elections 2
Video_icon

నామినేషన్లు అడ్డుకున్న ఒక్కొక్కడికి చెప్తున్నా.. రోజా ఊర మాస్ వార్నింగ్
MLC Chandrasekhar Reddy Strong Counter to Nellore Officials 3
Video_icon

Nellore: అధికారుల ఓవరాక్షన్.. ఇచ్చిపడేసిన చంద్రశేఖర్ రెడ్డి
RK Roja Strong Warning to Police Overaction 4
Video_icon

అడ్డుకోవాలని చూసారు పోలీసులకు ఇచ్చిపడేసిన రోజా
TDP Goons Attacks On YSRPC Office Reshma's Nomination 5
Video_icon

YSRCP మున్సిపల్ చైర్మన్ అభ్యర్థి రేష్మ నామినేషన్ తిరస్కరణ...
Advertisement
 