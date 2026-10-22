 చంద్రబాబువి మోసపూరిత హామీలు | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

చంద్రబాబువి మోసపూరిత హామీలు

Nov 2 2026 1:41 AM | Updated on Nov 2 2026 1:41 AM

వైఎస్సార్‌సీపీ రాష్ట్ర అధికారప్రతినిధి శ్యామల

జెడ్పీటీసీ అభ్యర్థి మాధవి తరఫున ప్రచారం

ఉత్సాహంగా బైక్‌ ర్యాలీ

మాట్లాడుతున్న పార్టీ అధికార ప్రతినిధి శ్యామల, పక్కన మాధవి

కొయ్యూరు: ఎల్‌నినో.. ఎల్లో (పసుపు) నినోగా మారి రాష్ట్రాన్ని నాశనం చేస్తోందని వైఎస్సార్‌సీపీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి శ్యామల ఎద్దేవా చేశారు. ఎల్లో నినో ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో తీవ్ర కరువు పరిస్థితులు నెలకొన్నాయని విమర్శించారు. ఆదివారం కాకరపాడు నుంచి కొయ్యూరు వరకు జెడ్పీటీసీ అభ్యర్థి గొడ్డేటి మాధవి నిర్వహించిన బైక్‌ ర్యాలీలో ఆమె పాల్గొన్నారు. వందలాది మంది పార్టీ కార్యకర్తలు బైక్‌లతో ర్యాలీగా తరలివచ్చారు. గుడ్లపల్లి జంక్షన్‌ వద్ద కార్యకర్తలను ఉద్దేశించి శ్యామల మాట్లాడుతూ.. చంద్రబాబు ఏమి చేశారని ప్రజలు ఓటు వేయాలో ఆలోచించాలని అన్నారు. మోసపూరిత హామీలతో అధికారంలోకి వచ్చిన చంద్రబాబు ఇప్పటికీ ప్రజలను మోసం చేస్తూనే ఉన్నారని విమర్శించారు. గత వైఎస్‌ జగన్‌ పాలనకు, ప్రస్తుత చంద్రబాబు కూటమి పాలనకు మధ్య తేడాను పరిశీలిస్తే నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు రెట్టింపయ్యాయని ఆరోపించారు. పేదవాడికి నోటికాడి ముద్ద అందడం కూడా గగనంగా మారిందన్నారు. వేల కోట్ల రూపాయల విలువైన భూములను 99 పైసలకే కట్టబెట్టడంలో చంద్రబాబు గొప్ప వ్యక్తిగా మారారని విమర్శించారు. నిరుద్యోగ భృతి, మహిళలకు నెలకు రూ.1,500 ఇస్తామన్న హామీలను ఇప్పటికీ అమలు చేయలేదన్నారు. జగన్‌ అన్నకు సోదరిగా ఉన్న మాధవితో పాటు 14 ఎంపీటీసీ సెగ్మెంట్ల నుంచి పోటీ చేస్తున్న అభ్యర్థులను ఫ్యాన్‌ గుర్తుపై ఓటు వేసి గెలిపించాలని ఆమె కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

న్యూజిలాండ్‌తో టీ20 సిరీస్ సొంతం చేసుకున్న భార‌త్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

వైట్‌ డ్రెస్‌లో హీరోయిన్ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ గ్లామర్.. (ఫోటోలు)
photo 3

ఎన్నికల్లో పచ్చ కుట్రలు.. ఆర్వో ఆఫీసు ఎదుట వైఎస్‌ జగన్‌ నిరసన (ఫోటోలు)
photo 4

చరణ్-సుకుమార్ కొత్త సినిమా లాంఛనంగా ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్ లో సందడి సందడిగా హాలోవీన్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
TDP Yellow Rowdies Attacks On Voters and YSRCP Candidates In Local Body Elections 1
Video_icon

రెచ్చిపోయిన పచ్చ బ్యాచ్ ఇదిగో సాక్ష్యం

TDP Goons Rigging Votes In Chittoor 2
Video_icon

దొంగ.. దొంగ... TDP గూండాలు చిత్తూరులో ఓట్ల రిగ్గింగ్‌
What Happened Exactly In Pulivendula Why Jagan Not Cast His Vote In Pulivendula 3
Video_icon

జగనే ఓటు వేయను అన్నాడంటే.. పులివెందులలో అసలు ఏంజరిగింది!
Pulivendula Is YS Family Strong Place 4
Video_icon

జగన్ ఒక్క సైగ చేసి ఉంటే ఏం జరిగేదో.. అది మీరే ఊహించుకోండి
Hey Ram! Save Democracy Another Dark Chapter In The History Of Democracy Jagan Tweet Viral 5
Video_icon

హే రామ్! మమ్మల్ని కాపాడు జగన్ సంచలన ట్వీట్
Advertisement
 