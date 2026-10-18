 కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలు విరమించుకోవాలి | - | Sakshi
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కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలు విరమించుకోవాలి

Oct 20 2026 12:20 AM | Updated on Oct 20 2026 12:20 AM

ఆదిలాబాద్‌టౌన్‌: కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అ నుసరిస్తున్న కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలను విరమించుకోవాలని సీఐటీయూ జిల్లా కార్యదర్శి కిరణ్‌ డిమాండ్‌ చేశారు. ఈనెల 25, 26 తేదీల్లో హైదరాబాద్‌లోని ఇందిరాపార్కు వద్ద యూ నియన్‌ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించనున్న ధర్నాను జయప్రదం చేయాలని కోరారు. ఈ మేరకు యూనియన్‌ జిల్లా కార్యాలయంలో ధర్నాకు సంబంధించిన పోస్టర్‌ను సోమవారం విడుద ల చేశారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు స్వామి, సహాయ కార్యదర్శులు సురేందర్‌, పొచ్చన్న, నాగేష్‌, నాయకులు దశాంత్‌, జనా ర్దన్‌, హరీష్‌, శేఖర్‌, రాజు పాల్గొన్నారు.

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