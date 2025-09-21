 Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (సెప్టెంబరు 21-28) | Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery | Sakshi
Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (సెప్టెంబరు 21-28)

Sep 21 2025 10:09 AM | Updated on Sep 21 2025 10:15 AM

(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)

(ఫొటో : వీరేశ్‌, అనంతపురం)

(ఫొటో : వీరేశ్‌, అనంతపురం)

(ఫొటో : వీరేశ్‌, అనంతపురం)

(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)

(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)

(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్‌)

(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్‌)

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

(ఫోటో: బి.రాజ్‌కుమార్‌, నిజమాబాద్‌)

(ఫోటో: బి.రాజ్‌కుమార్‌, నిజమాబాద్‌)

(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)

(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

