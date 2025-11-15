దేశంలో బంగారం ధరలు తారుమారయ్యాయి.
రంజీ ట్రోఫీ 2025-26 తదుపరి రౌండ్ మ్యాచ్ల నుంచి టీమిండియా టీ20 కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్, ఆల్రౌండర్ శివమ్ దూబే త
బంగారం ధరలు ఉదయం గరిష్టంగా రూ. 770 తగ్గింది. అయితే సాయంత్రానికి మరో 810 రూపాయలు తగ్గింది.
కొందరు తారలు ఫస్ట్ సినిమాకే క్లిక్ అవుతుంటారు..
ఎన్నాళ్లకు నిజం మాట్లాడారు సార్! వేరెవరో చేయించిన వాటిని మీరు ప్రమోట్ చేసుకుంటున్నారన్నమాట!
సాక్షి, ఢిల్లీ: జమ్ము కశ్మీర్లోని నౌ�...
దేశంలో బంగారం ధరలు వరుసగా రెండో రోజూ �...
బెంగళూరు: ప్రముఖ పర్యావరణ వేత్త, పద్మ�...
సాక్షి, హైదరాబాద్: నగరంలోని జూబ్లీహి�...
జోహన్నెస్బర్గ్: ప్రయాణ పత్రాల సమస్...
ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటి కామిని కౌశల్ (98) క�...
కృత్రిమ మేధస్సు (AI) ప్రభంజనం మానవ సంబం...
బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎన్డీయే ...
Bihar Election 2025: బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో �...
ప్రఖ్యాత భారతీయ డిజైనర్ ద్వయం అబుజా...
కృత్రిమ మేధస్సు (AI) ప్రభంజనం మానవ సంబం�...
ఎంతో ఉత్కంఠ మధ్య కొనసాగుతున్న బిహార...
అఫ్గానిస్తాన్లో పరిస్థితి ఎలా ఉందో ...
ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటి కామిని కౌశల్ (Kamini Ka...
సాధారణ రొమ్ము కేన్సర్ గురించి అందరి...
బిగ్బాస్ (Bigg Boss Telugu 9) రాజ్యానికి వారెవ్వా చెఫ్ వచ్చి అందరికీ
Nov 15 2025 3:16 PM | Updated on Nov 15 2025 3:27 PM
మెట్ల మార్గంలో వెళ్లి శ్రీవారిని దర్శించుకున్న భారత మహిళా క్రికెటర్, కడప బిడ్డ శ్రీచరణి
ఇటీవల ఐసీసీ మహిళల వన్డే వరల్డ్కప్-2025 టైటిల్ గెలవడంలో శ్రీచరణిది కీలక పాత్ర
తిరుమల శ్రీవారి సేవలో ప్రపంచకప్ విజేత శ్రీచరణి కుటుంబం (ఫొటోలు)
‘కాంత’ సినిమా ప్రెస్ మీట్ లో భాగ్యశ్రీ క్యూట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ (ఫొటోలు)
‘సంతాన ప్రాప్తిరస్తు’ సినిమా సక్సెస్ మీట్ (ఫొటోలు)
#KrithiShetty : క్యూట్ లూక్స్తో కృతి శెట్టి (ఫొటోలు)
‘కాంత’ సినిమా సక్సెస్ మీట్ (ఫొటోలు)
రాత్రి 11.50 నిమిషాలకు రైల్వే స్టేషన్కు సతీష్ కుమార్
లులూ మాల్ లో గోమాంసం.. టీడీపీ MOUపై పవన్ సీరియస్
విశాఖ అభివృద్ధిపై YS జగన్ మోహన్ రెడ్డి మార్క్
కోటి సంతకాల సేకరణలో అన్నా రాంబాబు
నితీష్ ఇంటికి చిరాగ్ పాశ్వాన్.. బీహార్ లో కొత్త సీఎం..