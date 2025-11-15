 తిరుమల శ్రీవారి సేవలో ప్రపంచకప్‌ విజేత శ్రీచరణి కుటుంబం (ఫొటోలు) | Indian Cricketer Shree Charani Visits Tirumala Temple With Her Family Photos | Sakshi
తిరుమల శ్రీవారి సేవలో ప్రపంచకప్‌ విజేత శ్రీచరణి కుటుంబం (ఫొటోలు)

Nov 15 2025 3:16 PM | Updated on Nov 15 2025 3:27 PM

Indian Cricketer Shree Charani Visits Tirumala Temple With Her Family Photos1
మెట్ల మార్గంలో వెళ్లి శ్రీవారిని దర్శించుకున్న భారత మహిళా క్రికెటర్‌, కడప బిడ్డ శ్రీచరణి

Indian Cricketer Shree Charani Visits Tirumala Temple With Her Family Photos2
ఇటీవల ఐసీసీ మహిళల వన్డే వరల్డ్‌కప్‌-2025 టైటిల్‌ గెలవడంలో శ్రీచరణిది కీలక పాత్ర

Indian Cricketer Shree Charani Visits Tirumala Temple With Her Family Photos3
Indian Cricketer Shree Charani Visits Tirumala Temple With Her Family Photos4
Indian Cricketer Shree Charani Visits Tirumala Temple With Her Family Photos5
Indian Cricketer Shree Charani Visits Tirumala Temple With Her Family Photos6
Indian Cricketer Shree Charani Visits Tirumala Temple With Her Family Photos7
Indian Cricketer Shree Charani Visits Tirumala Temple With Her Family Photos8
Indian Cricketer Shree Charani Visits Tirumala Temple With Her Family Photos9
Indian Cricketer Shree Charani Visits Tirumala Temple With Her Family Photos10
Indian Cricketer Shree Charani Visits Tirumala Temple With Her Family Photos11
Indian Cricketer Shree Charani Visits Tirumala Temple With Her Family Photos12
Indian Cricketer Shree Charani Visits Tirumala Temple With Her Family Photos13
indian Cricketer Shree Charani visits tirumala Photos
