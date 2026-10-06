 భార‌త జ‌ట్టు కెప్టెన్సీకి హర్మన్‌ గుడ్ బై ( ఫోటోలు) | Indian Cricketer Harmanpreet Kaur Trending Photos | Sakshi
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భార‌త జ‌ట్టు కెప్టెన్సీకి హర్మన్‌ గుడ్ బై ( ఫోటోలు)

Oct 6 2026 12:42 PM | Updated on Oct 6 2026 12:52 PM

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భారత మహిళల క్రికెట్ జట్టు కెప్టెన్ హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ (Harmanpreet Kaur) కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.

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టీమిండియా అన్ని ఫార్మాట్ల కెప్టెన్సీ బాధ్యతల నుంచి వైదొలుగుతున్నట్లు ఆమె ప్రకటించింది.

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ఈ విషయాన్ని హర్మన్‌ప్రీత్ సోషల్ మీడియా వేదికగా వెల్లడించింది.

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కెప్టెన్‌గా తప్పుకున్నప్పటికీ, ఒక ప్లేయర్‌గా మాత్రం జట్టులో కొనసాగుతానని స్పష్టం చేసింది.

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ఇటీవల ముగిసిన ఆసియా క్రీడల్లో హర్మన్‌ప్రీత్ సారథ్యంలోనే భారత జట్టు స్వర్ణ పతకం సాధించింది.

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Photo Credit : Harmanpreet Kaur (facebook)

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