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భారత మహిళల క్రికెట్ జట్టు కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ (Harmanpreet Kaur) కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
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టీమిండియా అన్ని ఫార్మాట్ల కెప్టెన్సీ బాధ్యతల నుంచి వైదొలుగుతున్నట్లు ఆమె ప్రకటించింది.
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ఈ విషయాన్ని హర్మన్ప్రీత్ సోషల్ మీడియా వేదికగా వెల్లడించింది.
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కెప్టెన్గా తప్పుకున్నప్పటికీ, ఒక ప్లేయర్గా మాత్రం జట్టులో కొనసాగుతానని స్పష్టం చేసింది.
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ఇటీవల ముగిసిన ఆసియా క్రీడల్లో హర్మన్ప్రీత్ సారథ్యంలోనే భారత జట్టు స్వర్ణ పతకం సాధించింది.
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Photo Credit : Harmanpreet Kaur (facebook)