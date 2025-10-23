 తిరుమల శ్రీవారి సేవలో మిరాయ్‌ టీమ్‌ (ఫోటోలు) | Teja Sajja And Senior Actress Jayalalitha Visits Tirumala Temple Today Photos Went Viral On Social Media | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

తిరుమల స్వామివారిని దర్శించుకున్న తారలు (ఫోటోలు)

Oct 23 2025 3:29 PM | Updated on Oct 23 2025 4:11 PM

Teja Sajja And Senior Actress Jayalalitha Visits Tirumala Temple Photos1
1/14

మిరాయ్‌ హీరో తేజ సజ్జ, దర్శకుడు కార్తీక్‌ ఘట్టమనేని తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. సీనియర్‌ నటి జయలలిత సైతం స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు.

Teja Sajja And Senior Actress Jayalalitha Visits Tirumala Temple Photos2
2/14

Teja Sajja And Senior Actress Jayalalitha Visits Tirumala Temple Photos3
3/14

Teja Sajja And Senior Actress Jayalalitha Visits Tirumala Temple Photos4
4/14

Teja Sajja And Senior Actress Jayalalitha Visits Tirumala Temple Photos5
5/14

Teja Sajja And Senior Actress Jayalalitha Visits Tirumala Temple Photos6
6/14

Teja Sajja And Senior Actress Jayalalitha Visits Tirumala Temple Photos7
7/14

Teja Sajja And Senior Actress Jayalalitha Visits Tirumala Temple Photos8
8/14

Teja Sajja And Senior Actress Jayalalitha Visits Tirumala Temple Photos9
9/14

Teja Sajja And Senior Actress Jayalalitha Visits Tirumala Temple Photos10
10/14

Teja Sajja And Senior Actress Jayalalitha Visits Tirumala Temple Photos11
11/14

Teja Sajja And Senior Actress Jayalalitha Visits Tirumala Temple Photos12
12/14

Teja Sajja And Senior Actress Jayalalitha Visits Tirumala Temple Photos13
13/14

Teja Sajja And Senior Actress Jayalalitha Visits Tirumala Temple Photos14
14/14

# Tag
Teja Sajja Senior actress jayalalitha visits tirumala Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

ఐటమ్ బ్యూటీ మలైకా 50వ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 2

'మౌగ్లీ' సాంగ్ లాంచ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 3

పెళ్లి పనులు మొదలుపెట్టిన రాహుల్ సిప్లిగంజ్ (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమలలో అభినయ.. కాలినడకన కొండ ఎక్కి.. (ఫోటోలు)
photo 5

బిగ్‌బాస్ ఆదిరెడ్డి కూతురి బారసాల వేడుక (ఫొటోలు)

Video

View all
Social Activist Sudhakar About Private Travels Mafia In Metro Cities 1
Video_icon

Sudhakar: ఓయో రూములా! బెడ్ రూమ్స్ లా స్లీపర్ బస్సులు
Mega Family Celebrates Upasanas Baby Shower 2
Video_icon

ఉపాసన గుడ్ న్యూస్.. రెండోసారి తండ్రి కానున్న రామ్ చరణ్
Full Story of Kurnool Bus Accident 3
Video_icon

Kurnool Bus Accident: 15 నిమిషాల్లోనే అంతా జరిగిపోయింది
Crane Overturn at Kurnool Bus Accident 4
Video_icon

Kurnool: బస్సును తరలిస్తుండగా తిరగబడ్డ క్రేన్..
Gudivada Amarnath Strong Counter To Chandrababu 5
Video_icon

Gudivada: వైఎస్ జగన్ మీడియా సమావేశం తర్వాత కూటమిలో గుబులు మొదలైంది
Advertisement