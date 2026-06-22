 చీరకట్టులో సరికొత్తగా గ్లామర్ చూపిస్తూ.. (ఫొటోలు) | Stunning Glamour in a Traditional Saree Photos... | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

చీరకట్టులో సరికొత్తగా గ్లామర్ చూపిస్తూ.. (ఫొటోలు)

Jun 22 2026 3:26 PM | Updated on Jun 22 2026 3:48 PM

Stunning Glamour in a Traditional Saree Photos...1
1/9

ఓ అవార్డ్ వేడుక కోసం అందంగా రెడీ అయిన హీరోయిన్ ఆషికా రంగనాథ్.. చీరకట్టులో గ్లామర్ చూపిస్తూ ఆకట్టుకుంది.

Stunning Glamour in a Traditional Saree Photos...2
2/9

Stunning Glamour in a Traditional Saree Photos...3
3/9

Stunning Glamour in a Traditional Saree Photos...4
4/9

Stunning Glamour in a Traditional Saree Photos...5
5/9

Stunning Glamour in a Traditional Saree Photos...6
6/9

Stunning Glamour in a Traditional Saree Photos...7
7/9

Stunning Glamour in a Traditional Saree Photos...8
8/9

Stunning Glamour in a Traditional Saree Photos...9
9/9

# Tag
Ashika Ranganath Tollywood Actress Tollywood Beauty Viral Pic photo gallery Tollywood Heroine Saree
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

చీరకట్టులో సరికొత్తగా గ్లామర్ చూపిస్తూ.. (ఫొటోలు)
photo 2

సిల్వర్‌ శారీలో ధగ ధగ మెరిసిపోతున్న భూమి పెడ్నేకర్

photo 3

‘హను మాన్‌ 3డీ’ ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

సౌత్ సినిమా నయా సెన్సేషన్.. మమితా బైజు బర్త్‌డే స్పెషల్‌( ఫొటోలు)
photo 5

'సలార్' కాటేరమ్మ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ ఇప్పుడెలా ఉందో తెలుసా? (ఫొటోలు)

Video

View all
Allu Arjun Fulfills Young Fan Shraddhas Wish With Heartwarming Video Call 1
Video_icon

చిన్నారి డ్రీమ్ ను నిజం చేసిన బన్నీ.. స్వయంగా వీడియో కాల్ చేసి..!
Monkey Travelled In Metro Train Video Goes Viral 2
Video_icon

మెట్రో రైల్ ఎక్కిన కోతి.. చుట్టాలింటికి పోతున్నదేమో
KSR Live Show On Sai Krishna Case And Kapu Meeting 3
Video_icon

ఎంపీకి, CI నాగరాజు మధ్య భారీ డీల్? బయటకి వస్తున్న సంచలన నిజాలు
Advocate Jada Sravan Comments On Pawan Kalyan 4
Video_icon

సుగాలి ప్రీతి కేసులో భౌ భౌ అని మొరిగి.. ఇప్పుడు ఆధారాలు లేవంటే.. ప్రజలు నమ్మాలా
Vishaka Techie Gayatri Viral Audio Call Recording 5
Video_icon

ఇన్నాళ్లు ఓపిక పట్టా.. నా వల్ల కావడం లేదు అమ్మ.. గాయత్రి చివరి ఫోన్ కాల్

Advertisement