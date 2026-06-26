 సూపర్‌స్టార్ మూవీ లాంచ్ కోసం రాశీఖన్నా ఇలా (ఫొటోలు) | Raashii Khanna at the Superstar Movie Launch Photos... | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సూపర్‌స్టార్ మూవీ లాంచ్ కోసం రాశీఖన్నా ఇలా (ఫొటోలు)

Jun 26 2026 3:06 PM | Updated on Jun 26 2026 3:10 PM

Raashii Khanna at the Superstar Movie Launch Photos...1
1/8

సూపర్‌స్టార్ రజనీకాంత్ 'ధర్మన్' సినిమా రెండు రోజుల క్రితం చెన్నైలో లాంచ్ అయింది. ఇందులో నటిస్తున్న రాశీఖన్నా కూడా కార్యక్రమంలో సందడి చేసింది. చీరకట్టులో మెరిసిపోయింది.

Raashii Khanna at the Superstar Movie Launch Photos...2
2/8

Raashii Khanna at the Superstar Movie Launch Photos...3
3/8

Raashii Khanna at the Superstar Movie Launch Photos...4
4/8

Raashii Khanna at the Superstar Movie Launch Photos...5
5/8

Raashii Khanna at the Superstar Movie Launch Photos...6
6/8

Raashii Khanna at the Superstar Movie Launch Photos...7
7/8

Raashii Khanna at the Superstar Movie Launch Photos...8
8/8

# Tag
Raashi Khanna Tollywood Tollywood Actress Tollywood Beauty photo gallery photo poses Instagram
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సూపర్‌స్టార్ మూవీ లాంచ్ కోసం రాశీఖన్నా ఇలా (ఫొటోలు)
photo 2

కేన్స్‌లో వారణాసి హీరోయిన్ ప్రియాంక చోప్రా సందడి.. ఫోటోలు
photo 3

సీఎం హోదా పక్కనపెట్టి.. విజయ్‌ మరో సర్‌ప్రైజ్‌! (ఫొటోలు)

photo 4

ఉప్పెన బ్యూటీ కృతి శెట్టి లేటేస్ట్ గ్లామరస్ లుక్స్.. ఫోటోలు
photo 5

నల్గొండ : ఎల్లమ్మకు బోనం సమర్పించిన మహిళలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Anantha Venkatarami Reddy Open Challenge To Chandrababu 1
Video_icon

తాడిపత్రి లో నీకు దమ్ముంటే.. బాబుకు వార్నింగ్..
Attapur Police Arrests Gold Man Surya Bhai 2
Video_icon

గోల్డ్ మ్యాన్ సూర్య భాయ్ అరెస్ట్
Karumuri Venka Reddy Strong Reaction On Satya Kumar Yadav Dance 3
Video_icon

సిగ్గుందా.. స్టెప్పులేసిన మంత్రి సత్య కుమార్ పై రెచ్చిపోయిన కారుమూరి
Ketan Agarwal Case How Siya Goyal and Her Lover Planned 4
Video_icon

GEN Z: లోయలోకి తోసేసి ఏం తెలియనట్టు యాక్టింగ్..
CM Vijay Powerfull Speech at Anti Drug Awareness Program 5
Video_icon

స్పోర్ట్ ఆడు... డ్రగ్స్ వీడు సీఎం విజయ్ పవర్ ఫుల్ స్పీచ్
Advertisement