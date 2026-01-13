 'నారీ నారీ నడుమ మురారి' మూవీ ప్రెస్‌మీట్‌ (ఫొటోలు) | Nari Nari Naduma Murari Grand Release Press Meet Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

'నారీ నారీ నడుమ మురారి' మూవీ ప్రెస్‌మీట్‌ (ఫొటోలు)

Jan 13 2026 1:06 PM | Updated on Jan 13 2026 1:13 PM

Nari Nari Naduma Murari Grand Release Press Meet Photos1
1/8

Nari Nari Naduma Murari Grand Release Press Meet Photos2
2/8

Nari Nari Naduma Murari Grand Release Press Meet Photos3
3/8

Nari Nari Naduma Murari Grand Release Press Meet Photos4
4/8

Nari Nari Naduma Murari Grand Release Press Meet Photos5
5/8

Nari Nari Naduma Murari Grand Release Press Meet Photos6
6/8

Nari Nari Naduma Murari Grand Release Press Meet Photos7
7/8

Nari Nari Naduma Murari Grand Release Press Meet Photos8
8/8

# Tag
Nari Nari Naduma Murari Movie grand release press meet Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'నారీ నారీ నడుమ మురారి' మూవీ ప్రెస్‌మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

'అనగనగా ఒక రాజు' మూవీ ప్రీరిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

అందంగా కవ్విస్తూనే యాక్షన్‌ మోడల్‌లో రాజాసాబ్‌ బ్యూటీ (ఫోటోలు)
photo 4

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న సీనియర్‌ నటులు విజయకుమార్ (ఫోటోలు)
photo 5

ప్రముఖ నటుడికి సన్మానం.. హాజరైన మీనా (ఫోటోలు)

Video

View all
YS Jagan Responds to Fire Tragedy in Kakinada Sarlanka Village 1
Video_icon

కాకినాడ జిల్లా సార్లంకపల్లె అగ్ని ప్రమాదంపై YS జగన్ దిగ్భ్రాంతి
Pawan Kalyan Insulted Pithapuram Varma 2
Video_icon

వర్మకు పవన్ అవమానం.. రగిలిపోతున్న పిఠాపురం
Anil Kumar Yadav Strong Reply to Media Reporter Over False Allegations 3
Video_icon

YSRCP మొసలి కన్నీరు కరుస్తుందా.. అదిరిపోయే కౌంటర్ కుమార్ యాదవ్
Allu Arjun Movie With Lokesh Kanagaraj Clarity 4
Video_icon

అల్లు అర్జున్ మూవీ లైనప్..
Unknown Facts About Prabhas 5
Video_icon

ప్రభాస్ గురించి తెలియని నిజాలు..! సోషల్ మీడియా షేక్ అవుతుందిగా
Advertisement